Парламент Кубы утвердил Мигеля Диас-Канеля в должности главы Государственного совета страны. Мигель Диас-Канель стал первым лидером Кубы не из семьи Кастро после революции 1959 года, сообщает РБК.

Бывший первый вице-президент Кубы Мигель Диас-Канель официально утвержден председателем Государственного совета страны, сообщает AFP и Reuters со ссылкой на заявление парламента. Такое решение приняло Национальное собрание народной власти Кубы (парламент страны).

Диас-Канель был единственным кандидатом на пост главы государственного совета. Тайное голосование по его кандидатуре прошло 18 апреля, за него проголосовали 603 из 605 депутатов.

86-летний Рауль Кастро, руководивший Кубой последние 12 лет, оставит пост, но сохранит должность главы Компартии.

Глава государственного совета — высшая государственная должность на Кубе. С 2006 года (формально — с 2008-го) ее занимал Рауль Кастро, младший брат Фиделя Кастро, который покинул пост по состоянию здоровья. Кастро руководили Кубой с момента революции 1959 года.

57-летний Мигель Диас Канель с 2013 года был первым вице-председателем госсовета и вице-премьером правительства Кубы. Он сделал карьеру в Компартии Кубы, с 1994 по 2003 год был первым секретарем партии в одной из провинций, после чего вошел в политбюро и занял пост министра высшего образования.

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