В США в штате Алабама казнили самого старого приговоренного к высшей мере наказания преступника в американской истории, а именно 83-летнего Уолтера Муди. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных представителей тюрьмы, в которой содержался приговоренный. О казни также сообщает агентство Associated Press. Он был признан виновным в совершении серии взрывов в 1989 году, сообщает РБК.

По словам собеседника агентства, Муди ввели смертельную инъекцию и не дали право на последнее слово.

Муди в 1989 году прислал бомбу 58-летнему окружному судье Роберту Венсу и адвокату по гражданским правам Роберту Робинсону. Оба взрывных устройства сдетонировали и убили их. Прокуроры заявили, что Муди решил послать судье бомбу за то, что он вел судебный процесс, где его обвиняли в изготовлении взрывных устройств в 1972 году. Данный процесс подорвал карьеру осужденного. Другая бомба, которую он послал адвокату, должна была сбить с толку следователей.



Всего Муди провел в камере для смертников 20 лет. Он пытался доказать свою невиновность и отсрочил приговор, но американский Верховный суд подтвердил высшую меру наказания.



До Муди самым старым заключенными, который был казнен в современной американской истории был 77-летний Джон Никсон. Его приговор был исполнен в 2005 году в штате Миссисипи. Никсон был приговорен к высшей мере наказания за убийство женщины в 1985 году. Свою вину он не признавал, о чем говорил, когда ему дали последнее слово перед вводом смертельной инъекции.

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