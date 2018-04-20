Таджикистан увеличил экспорт цемента за последний год почти в 2,5 раза. На рынки соседних стран в первом квартале этого года поставлено 322 тысячи тонн таджикского цемента. В аналогичном периоде прошлого года было экспортировано 133 тысячи тонн этого стройматериала.

За первые три месяца нынешнего года цементными заводами Таджикистана произведено 774 тысяч тонн цемента, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ. Это на 348 тысяч тонн больше, чем в январе-марте 2017 года.

В сообщении отмечается, что за этот период 322 тысячи тонн цемента было экспортировано в Узбекистан (172 тыс. тонн), Афганистан (131 тыс. тонн) и Кыргызстан (19 тыс. тонн).

Поставки в Узбекистан увеличились на 162 тысяч тонн (рост в 16,3 раза), в Кыргызстан – на 16,8 тысяч тонн (в 6 раз), а в Афганистан – наоборот, снизились на 10,6 тысяч тонн (на 8,8%).

Основными производителями цемента в первом квартале этого года являлись расположенные в Яванском районе Хатлонской области совместные таджикско-китайские предприятия «Чунгтсай Мохир цемент» (33% от общего объема) и «Хуаксин Гаюр цемент» (27%).

На долю находящегося в Согдийской области таджикско-китайского СП «Хуаксин Гаюр Сугд цемент» приходится 22% от общего объема произведенного цемента, а «Таджикского цемента» (Душанбе) – 8%.

Таджикистан за последние годы существенно нарастил объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.

В прошлом году в республике было выпушено свыше 3,1 миллиона тонн этого стройматериала.

Однако достижения промышленников вызывают беспокойство экологов, которые считают, что непомерное увеличение количества цементных заводов может нанести непоправимый урон экологии.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus