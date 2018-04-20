Таджикистан примет участие в Международной выставке «ЭКСПО-2020», которая с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае. Постановление об участии Таджикистана в этом мероприятии принято правительством республики, сообщает Торгово-промышленная палата РТ.

Правительственным постановлением создан Оргкомитет по подготовке к участию Таджикистана в «ЭКСПО-2020», который возглавил первый вице-премьер РТ.

Министерству экономического развития и торговли, ТПП, совместно с соответствующими министерствами и ведомствами, поручается разработать перечень мероприятий, необходимых для подготовки и участия Таджикистана в «ЭКСПО-2020».

Согласно данным на официальном сайте «ЭКСПО-2020», на выставке в Дубае, которая пройдет под девизом «Соединение умов, творение будущего», примут участие более 200 стран и организаций.

Таджикистан уже принимал участие в международных выставках «ЭКСПО-67» (Монреаль, Канада), «ЭКСПО–70» (Осака, Япония), «ЭКСПО–2000» (Ганновер, ФРГ), «ЭКСПО-2005» (Айчи, Япония), во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» (Шанхай, КНР), Всемирной выставке «ЭКСПО-2012» (Ёсу, Республика Корея), Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» (Астана, Казахстан).

Между тем, в Дубае к "Экспо-2020", построят мини-городок за $7 млрд. Вся работа по инфраструктуре выставки будет готова к октябрю 2019 года. Суммарный бюджет выставки вместе с объектами оценивают в 7 миллиардов долларов.

Власти города рассчитывают, что мероприятие посетят около 25 миллионов человек, из них 75% - иностранцев.

Всемирная выставка (Expo, Экспо) – международная выставка, являющаяся символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений.

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