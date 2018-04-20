Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в четверг в Москве провел переговоры с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Как сообщается на сайте посольства РТ в РФ, на встрече были обсуждены вопросы таджикско-российского взаимодействия, в том числе дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других сферах.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере трудовой миграции, координации и выработки механизмов регулирования миграционных процессов, отмечают в таджикском диппредставительстве.

Сегодня в Москве открывает работу 15-ое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией.

В этой связи Медведев и Расулзода отметили важность работы комиссии в деле дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия по всему комплексу сотрудничества между Россией и Таджикистаном.

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