Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана объявляет конкурс для отбора абитуриентов для поступления в Академию гражданской защиты МЧС России.

В конкурсе могут принять участие мужчины в возрасте от 17 до 24 лет. Отбор кандидатов производится по результатам сдачи экзаменов по истории России (устно) и по русскому языку (письменно).



Обучение будет проходить по направлению «Техносферная безопасность» (профиль подготовки «Защита в чрезвычайных ситуациях»).



Поступившие в Академию в период обучения будут находиться на должностях курсантов.



Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявление в Управление кадров и работы с личным составом КЧС до 20 мая 2018 года.

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