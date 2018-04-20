Детей туркменских трудовых мигрантов ограничат в правах. Туркменские власти в мае будут принимать дополнительные меры для возвращения туркменистанцев, уехавших за пределы страны в поисках заработка. Об этом рассказали источники туркменской службы радио «Азатлык» в сфере социальной защиты населения.



Сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что ожидаемые в мае месяце меры будут включать в себя ограничение детей трудовых мигрантов в некоторых правах. При этом это будет касаться как детей, которые находятся за пределами страны, так и тех, кто остался в Туркменистане.

«На совещаниях, в которых я участвовал говорилось об оказании давления на трудовых мигрантов посредством их детей для того, чтобы их вернуть. Нам сказали, что положение с большим количеством трудовых мигрантов, уехавших за пределы страны и их долгое пребывание там, а также то, что очень многие из них заводят семьи с иностранцами не оставляет никакого выбора, как принять в их отношении некоторые меры. На основе специального распоряжения с верху по возвращению мигрантов, наше ведомство также готовится ввести новые нормы. По этим нормам, в том числе детям мигрантов, родившихся в иностранных государствах до 18 лет не будет выдаваться гражданство Туркменистана, те мигранты, которые захотят получить гражданство для своих детей, должны будут вернуться в Туркменистан. Кроме того, женщины вышедшие замуж заграницей, для получения гражданства для ребёнка должны будут оформить ребёнка на своё имя», - рассказал сотрудник минсоцзащиты.

По его словам на сегодняшний день детей, чьи родители уехали в поисках хлеба за границу очень много. Большинство родителей длительное время находятся за пределами Туркменистана и не хотят возвращаться. Кроме того среди туркменистанок, которые официально находятся в браке и имеют детей в Туркменистане, много тех, кто заграницей сожительствуют с другими мужчинами.

«В отношении этой проблемы наше министерство также готовит меры. Детей, родители которых долгое время не возвращаются в Туркменистан, лишат всех льгот, предоставляемых государством. К примеру, медицинское обслуживание детей трудовых мигрантов будет платным. Кроме того для детей трудовых мигрантов оплата за детские сады будет в 2-3 раза дороже. Также трудовые мигранты должны будут обучать своих детей в специальных платных гимназиях. Вместе с тем пособия для детей до 3 лет в размере 152 манат (3,5 манат за $1) будут отменены трудовым мигрантам, не желающим возвращаться», - рассказал источник в Министерстве труда и социальной защиты населения Туркменистана.

Эти сведения подтвердили несколько работников управления Министерства труда и социальной защиты населения в Лебапской и Марыйской областях. Как рассказали в разговоре с корреспондентом работники сферы социальной защиты, эти меры, ожидающиеся в мае, направлены на то, чтобы ограничить количество туркменистанцев, которые оставив свои семьи уезжают за пределы страны.



«Целью этих мер является возвращение туркменских трудовых мигрантов, чтобы они внесли свой вклад в развитие своей родины, а также предотвращение случаев, когда молодые туркменские женщины уезжают, выходят замуж и остаются за границей», - рассказала сотрудница Лебапского областного управления труда и социальной защиты населения.



Туркменские мигранты, находящиеся в Турции, рассказали, что они очень удручены ожидаемыми нововведениями. Но, говорят они, несмотря на различные меры давления со стороны властей, пока в Туркменистане продолжается экономический кризис, безработица и недостаток, большинство из них не собираются возвращаться на родину.

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