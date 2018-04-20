В соцсети Фейсбук появилось видео, на котором видно, как в антисанитарных условиях происходит приготовление жареной курицы в одной из точек общепита в Бободжонгафуровском районе Согда.

Видеоролики были опубликованы в группе «Я люблю Худжанд» администратором группы Манзурой Махкамовой вчера вечером. Видео уже вызвало бурную реакцию у пользователей.

«Вот так оказывается готовят кавурдок из курицы где-то в Бабаджангафуровском районе (это прям рядом с Худжандом). И поставляют такой кавурдок в разные кафе и рестораны. Просто позор :( Китай отдыхает...», - написала автор поста в подписи к видео (орфография и пунктуация автора сохранены).

Манзура Махкамова убеждена, что после просмотра этого видео некоторые, наверно, станут вегетарианцами.

«Наверное так даже лучше. А если вы все-таки останетесь мясоедами, то хотя бы старайтесь вообще не есть "на улице". Самая вкусная и чистая еда - это домашняя», - cоветует администратор группы пользователям сети.

Не исключено, что во многих точках общепита в нашей стране происходит аналогичное. Если вы знаете о таких вопиющих фактах, присылайте нам видео - и фото факты на наш Telegram-канал по ссылке https://t.me/asiaplus/ или на нашу почту info@asiaplus.tj.