Молодой таджикский предприниматель Бахтиёр Додохонов, найденный мертвым вместе со своей супругой и двумя маленькими детьми в одной из гостиниц Медины 5 марта, был сначала ограблен, а затем отправлен вместе с близкими. Об этом «АП» сообщил источник, близкий к окружению семьи Додохоновых.

Якобы, как утверждает источник, Бахтиёр Додохонов взял крупную сумму денег с собой в Медину, куда отправился с семьей совершить малых хадж, однако за день до смерти его ограбили, а потом отправили.

Однако это всего лишь предположения. Официальная причина смерти всех членов этой семьи пока так и не озвучена.

Отец Бахтиёра Додохонова – бывший директор издательства «Шарки Озод» Манзурхон Додохонов не подтвердил и не опроверг «АП» эту версию, и не стал комментировать дело смерти сына.

Он лишь отметил, что на данный момент Генеральная прокуратура Саудовской Аравии продолжает расследование по факту смерти, и отказался отвечать на вопросы «АП».

В Генеральной прокуратуре Таджикистана также не стали комментировать данное дело, отметив, что пока не получили никакой информации по расследованию смерти таджикского гражданина и его семьи из Генпрокуратуры Саудовской Аравии.

Раннее родные Додохонова сообщали, что правоохранители прорабатывают две версии произошедшего – отравление или убийство путем удушения.

Бахтиёр Додохонов с супругой и двумя детьми были похоронены в Медине. «Из Медины нет прямого рейса в Душанбе, и мы хотим, чтобы их души покоились с миром. Такова, значит, их судьба, и они будут похоронены на святой земле в Медине» тогда, - сказали тогда родственники.

Бахтиёр Додохонов был известным предпринимателем в Таджикистане. В феврале он вместе с семьей он выехал в Медину для совершения хаджи умра, который длится для паломников 21 день, на руках у них были обратные билеты в Душанбе.

Как писало Радио «Озоди» со ссылкой на его отца - Манзура Додохонова, в последний раз перед смертью сына он разговаривал с ним по телефону 5 марта, и Бахтиёр сообщил ему, что 6 марта должен был вылететь домой через Алматы. Один из внуков даже сказал, что везет деду подарок из Саудовской Аравии.

Со слов Манзура Додохонова, в тот злополучный день, 6 марта, он сделал около 20 попыток связаться по телефону с сыном, но безуспешно – телефон был выключен. Бахтиёр Додохонов должен был прилететь в 11-30 часов 6 марта в Душанбе, его вышли встречать, но так и не дождались. После родные обратились в посольство Саудовской Аравии в Душанбе, где им сообщили трагическую весть.

Посол Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддин Косими сообщил, что тела Бахтиёра Додохонова, его супруги и детей были обнаружены в номере отеля.

«Причины их смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы. Мы находимся на постоянной связи с соответствующими структурами Саудовской Аравии и как только на руках будет подробная информация, мы обязательно сообщим об этом», - сказал дипломат тогда.

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