В Центральном доме художников в Москве открылся международный художественный салон "Снова вместе", где выставлены работы таджикского художника Далера Мехтоджева.

Выставка под названием «Искусство постсоветского пространства» будет работать в большом экспозиционном зале ЦДХ до 6 мая. В ней кроме картин российских художников выставлены работы представителей из постсоветских стран - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Беларуси.

Тема Международного художественного салона в этом году посвящена тем, кто ностальгирует по временам СССР.

«Вспоминая искусство Советского Союза, где все республики представляли творчество художников разного национального колорита, мы решили собрать сюда работы молодых талантов, которые представляют свои страны, потому что мы не хотим терять культурные связи, и поэтому нам необходимы общие выставки", ‒ отметил на церемонии открытия председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук. В салоне представлено самое разное искусство, начиная живописью, графикой и заканчивая скульптурой.

На выставку привез серию работ, написанных под впечатлением от поэзии Омара Хайяма и наш земляк - художник Далер Мехтоджев.

"До этого участвуя в таком мероприятии, я выставлял работы нескольких таджикских художников, а на этот раз в части, отведенной для нашей страны, выставлена моя персональная выставка "Что говорят кувшины?", - отметил Далер Мехтоджев.

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Судя по заинтересованности посетителей, которые забирали с собой флаеры о работах таджикского мастера, его творчеством заинтересовались не только художники и эксперты, но и ценители искусства.

На выставке мы встретили и наших соотечественников. Например, режиссер Нигина Раджабова, которая случайно попала на выставку вместе с друзьями, считает, что картины Далера невозможно не полюбить, так как в них есть наш национальный колорит.

"Это прекрасные работы с глубоким философским смыслом, они украшение выставки", - считает руководитель художественной галереи "БИС" Николай Сурбуладзе.

«Такие выставки нам очень нужны. Можем найти новых друзей, открыть новые тенденции, обменяться опытом и советами коллег», ‒ отмечает Далер Михтоджев.

Из коллекции бывшего Союза художников СССР здесь, в центральном ряду представлены лучшие образцы живописи XX века, в числе которых, например, работы таджикских художников советского периода - покойного Сухроба Курбанова, Бекназара Муривватова и Сабзали Шарипова.

На открытии мероприятия кроме чиновников из министерства культуры РФ, присутствовали самый известный российский скульптор Зураб Церетели и шоумен Иван Демидов.

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