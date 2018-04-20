Изделия таджикских мастеров на выставке в Душанбе, 2015г.

В День города 21 апреля в «Боги ирам» (Ботанический сад) Душанбе пройдет республиканская выставка «День ювелира».

Данное мероприятие организовано Комитетом по развитию туризма при правительстве РТ и проводится в рамках Года развития туризма и ремесленничества.

На выставке будут представлены работы местных мастеров. На суд зрителей будут выставлены не только ювелирные украшение, но и разнообразные предметы искусства: вазы, статуэтки, подсвечники, столешницы.

Комитет по развитию туризма намерен в рамках Года ремесленничества проводить дни – выставки народного промысла – День кузнеца, День кожевника, День плотника, день ремесленника и др.

В комитете отмечают, что подобные мероприятия имеют важное значение для повышение узнаваемости товаров ремесленничества Таджикистана и дадут возможность жителям и гостям страны ближе познакомиться с творениями местных мастеров.

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