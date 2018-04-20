17:29, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

22-летний студент 4-го курса одного из ВУЗов Худжанда в районе Бободжон Гафуров сбил двух женщин. Обе погибли.

Водитель автомашины марки «Матис» Акмал Юсупов 19 апреля во время движения по улице Гагарина совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили улицу.

«Женщины - 54-летняя Файзинисо Мухиддинова и 56-летняя Мунисой Юлдошева, жительницы Б. Гафуровского района, от полученных тяжелых травм скончались в больнице», - сообщили в УМВД Согдийской области.

По данным источника, по предварительной версии водитель не справился с управлением транспорта, расследование продолжается.

По данным ОГАИ УМВД Согдийской области, за 3 месяца 2018 года на автодорогах городов и районов севера страны зафиксировано 55 ДТП, в результате которых погибли 19 человек и получили различные травмы 56 человек.

С участием детей произошло 11 ДПТ, в которых погиб 1 и травмы получили 10 детей.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus