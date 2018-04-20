Жогорку Кенеш Кыргызстана утвердил кандидатуру Мухаммедкалыя Абылгазиева на пост премьер-министра страны. Решение принято на заседании 20 апреля.

«За» программу проголосовали все 115 депутатов, прошедших регистрацию, сообщает АКИпресс. «За» структуру проголосовали 114 депутатов, «против» - 1. Всего регистрацию прошли 115 депутатов. «За» состав правительства проголосовали все 115 депутатов, прошедших регистрацию.

Кандидатура Абылгазиева выдвинута коалицией большинства, куда входят фракции СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и вошедшая накануне «Республика – Ата-Журт».

В случае подписания президентом указа о назначении Мухаммедкалый Абылгазиев станет 30-м премьер-министром в истории Кыргызстана.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства Сапара Исакова накануне - это произошло через два часа после того, как депутаты парламента выразили вотум недоверия кабинету министров.

Парламент проголосовал за отставку правительства Сапара Исакова 19 апреля — за вотум недоверия проголосовал 101 депутат, против — 5.

Исакова не поддержали не только оппозиционные фракции, но и коалиционные — СДПК и «Кыргызстан».

Депутаты от СДПК объяснили недовольство Исаковым тем, что он назначил главой финансовой полиции Болота Суюмбаева, которого недавно освободил от должности замглавы ГКНБ президент Сооронбай Жээнбеков.

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