Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана строго запрещает поездки в Республику Узбекистан на автомобилях с тонированными и затемненными стеклами.

«Управление Государственной автомобильной инспекции Республики Таджикистан просит всех водителей транспортных средств, желающих посетить дружественную соседнюю Республику Узбекистан, соблюдать правила дорожного движения и прочие требования законодательства Республики Узбекистан, - говорится в сообщении на сайте МВД Таджикистана. - Поездки в Республику Узбекистан на автомобилях с тонированными и затемненными стеклами строго запрещены».

О том, что тонировка автомобилей в Узбекистане запрещена законодательно, причем, это касается и туристов на авто, ранее сообщали все узбекские СМИ, ссылаясь на сообщение государственного агентства Узбекистана УзА.

Отмечалось, что согласно статье 126 Кодекса РУз об Административной ответственности, передвижение на автомобиле с тонированными стеклами на территории Узбекистана запрещено. В сообщении тогда отмечалось, что данное правило относится не только к гражданам Узбекистана, но и к иностранным туристам на автомобилях. За такое нарушение предусмотрен не только штраф, но и временная эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

Однако из-за того, что на материал агентства УзА было очень много откликов в соцсетях, где узбекистанцы писали, что гостям нужно показать свое гостеприимство и быть лояльнее, УБДД ГУВД на время ввели исключения.

«Согласно статье 17 КоАО РУ иностранные граждане и лица без гражданства подлежат административной ответственности на общих основаниях. Однако сейчас, когда президентом нашей страны установлены добрососедские отношения с рядом государств, и началось активное развитие въездного туризма, мы весьма благосклонно относимся к гостям нашей столицы и не останавливаем автомобили с иностранными номерами только за тонировку. Основанием для остановки транспортного средства может послужить нарушение правил дорожного движения», - прокомментировал тогда изданию главный инспектор административного отдела УБДД ГУВД столицы Дильшод Исраилов.

Данное исключение было сделано только на дни празднования Навруза, а сейчас граждане Таджикистана, собравшиеся на своей машине с тонированными стеклами в Узбекистан должны иметь ввиду, что им придется расстаться с тонировкой на границе или уплатить штраф уже на территории РУ.

Также граждане Таджикистана, въезжающие на территорию Узбекистана на собственном автомобиле, должны заплатить пошлину, установленную законодательством соседней республики. Размер пошлины, в данном случае, зависит от объема двигателя машины. Например, пошлина автомобиля марки «Тойота Корола» составляет 45 долларов США.

С 2000 года по 2010 год в Таджикистане также действовал запрет на тонирование стекол автомобилей. Это было связано с общественно-политической ситуацией в стране и борьбой с ростом преступности. Сейчас тонировка (светопропускаемостью не более 75%.) в Таджикистане разрешена, но за нее нужно платить "налог" - от 2,5 тыс. в год за машину с годом выпуска до 2004 года до 3,1 тыс. для авто, выпущенных в 2005 году и позднее.

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