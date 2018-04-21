В Самарканде сегодня состоится бизнес-форум с участием предпринимателей Самаркандской области Узбекистана и Согдийской области Таджикистана. Для участия в бизнес-форуме в Самарканд накануне поехала представительная делегация Согдийской области.

В состав делегации наряду с предпринимателями (их 46 человек), включены также деятели культуры и искусства (60 человек), спортсмены – игроки футбольной команды «Худжанд» и представители областной администрации в составе 17 человек. Делегацию возглавляет председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сообщает Nuz.uz.



Представителей Согдийской области на КПП «Джартеппа» встретили глава Самаркандской области Туробджон Джураев, жители приграничного района.

В рамках бизнес форума организуется выставка-ярмарка производителей товаров народного потребления Самаркандской и Согдийской областей, намечается подписание двухсторонних соглашений и меморандумов. Делегация посетит такие предприятия, как ООО «СамАвто”, фарфоровый завод OOO «Asl Nafis», ИП ООО “DAKA-TEKS”, ООО “Samarkand Euro Asia Tekstile” СП ООО “Агромир-Самарканд”, “Агромир боғи”, концерн «Sharq-Sanoat», текстильную фабрику «Sam Antep-Gilam», «JV MAN Auto-Usbekistan», а также плантацию ореховых садов.

Деятели искусства Таджикистана выступят с большой концертной программой, а также состоится товарищеский матч между футбольными командами «Динамо» и «Худжанд».

Гости ознакомятся с достопримечательностями Самарканда, посетят всемирно известные исторические памятники древнего города.

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