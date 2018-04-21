Центральный банк Турции в 2017 году вывел весь золотой запас страны из США из-за ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает CA-News со ссылкой на турецкий портал Haber 7.

В американском Федеральном резерве хранилось около 28,7 тонны драгметалла. Выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии.

В отчетах турецкого ЦБ в графе об имеющихся в Федрезерве золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тысяч 689 килограммов, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны, или более 20 миллиардов долларов.

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