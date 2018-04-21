В Душанбе у водопада в парке «Наврузгох» официально открылся Первый фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе» («Душанбинское небо»). Мероприятие проводится в честь Дня города Душанбе.

Праздник продлится до трех часов дня. Организатором праздника при поддержке душанбинской администрации выступает медиа-группа «Азия-Плюс» в партнерстве с компанией «Оби зулол/RC-cola».

Партнерами также выступают компании Tcell, «Таджик Эйр», «Гедеон Рихтер».

«В честь Дня Душанбе мы решили сделать для своего города что-то хорошее, и весенний фестиваль воздушных змеев, на наш взгляд, отлично подходит для нашей обновленной столицы. Мы надеемся, что душанбинцам и гостям столицы понравится наш праздник, и возможно, он станет доброй традицией», - говорит исполнительный директор агентства «Азия-Плюс» Зебо Таджибаева.

Кроме запуска воздушных змеев во время фестиваля в парке гостей будут ждать три активные зоны - творческая, спортивная и food-зона.

«В творческой и спортивной зонах дети и взрослые смогут принять участие в различных конкурсах, проявить свои творческие и спортивные таланты, научиться чему-нибудь новому. Но, конечно, главным событием праздника станет запуск воздушных змеев в небо – это будет красочное зрелище, потому что в небо поднимутся десятки больших воздушных змеев, еще около тысячи змеев смогут поднять сами гости фестиваля», - говорит Таджибаева.

Всем гостям фестиваля организаторы рекомендуют делать фотографии на мероприятии, так как после праздника в Инстаграмме будет объявлен конкурс на лучшее фото, а победителей ждут ценные призы.

Вход на праздник бесплатный, воздушных змеев по доступной цене можно приобрести на самом фестивале.

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