События Великой Отечественной войны остались в далёком прошлом, и тех, кто погиб на полях сражений, уже не вернуть. Однако память об их подвиге продолжает жить.

Она увековечена в названиях улиц, в мемориалах и памятниках многих населённых пунктов Таджикистана.

Сегодня мы расскажем, как в 1975 году в Душанбе по просьбам городского Совета ветеранов войны и труда был построен и открыт мемориальный комплекс и огонь Вечной славы павшим воинам в нагорном парке Победы.

Там, где восходит солнце над столицей Таджикистана, в нагорном парке Победы, опоясавшем город с востока, на высоком холме 9 мая 1975 года поднялся мемориал в честь воинов-таджикистанцев, павших смертью храбрых в 1941–1945 гг. Его установили на холме таким образом, чтобы он был виден из любой точки города. Отсюда открывается впечатляющий вид: Душанбе как на ладони. На открытие мемориала собрались тысячи душанбинцев. В 9 часов 30 минут от Вечного огня в Парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина был зажжен факел. В сопровождении почетного эскорта мотоциклистов, в окружении боевых знамен частей 201-й мотострелковой дивизии горящий факел везли к парку Победы Герои Советского Союза Урунбек Якибов и Вениамин Георгиевич Недошивин. Торжественный кортеж медленно проследовал по центральным магистралям Душанбе. Десятки тысяч горожан в тот день вышли на улицы. Несущие Вечный огонь поднялись по 117 ступеням лестницы к мемориалу. Зажег Вечный огонь от доставленного факела руководитель Таджикской ССР Джаббор Расулов.

Особо хочется напомнить об архитекторах, создавших уникальный и неповторимый мемориал Славы. Это Баховаддин Зухурдинов - президент Академии архитектуры и строительства Республики Таджикистан, заслуженный строитель Таджикистана. Скульптор Дмитрий Борисович Рябичев (1926–1995) – фронтовик, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, автор памятников, монументальных композиций, архитектурных ансамблей, установленных в России и в Таджикистане.

Душанбе, 1972 год. Алея Славы городского кладбища г. Душанбе 1 /13 Пионеры – активисты юнармейского движения «Зарница» городских средних школ №6, №4 и №35 на торжественном митинге у обелиска, посвященном памяти бойцов и командиров Красной Армии, умерших от тяжелых ранений в эвакогоспиталях г. Сталинабада в 1941–1942 гг.

В 1983 - 1985 годах строительство мемориального комплекса «Родина-мать» продолжилось, так он стал именоваться в официальных документах того времени. Для удобного сообщения и облегчения подъема на вершину холма была построена канатная дорога. Были устроены железобетонные трибуны по обеим сторонам мемориала для удобства зрителей.

Но в последующие годы, предшествующие развалу Советского Союза, финансовых средств на достройку комплекса и его главного сооружения с монументом «Родина-мать» уже не было. Поэтому комплекс до сих пор считается незавершенным, так как отсутствует монумент, хотя постамент для скульптуры был готов еще в 1985 году. Его можно увидеть за мемориалом Победы, если подняться на вершину холма. Высота отлично сохранившегося постамента составляет 10 метров.

И все же очень хочется верить, что мемориал, посвященный таджикистанцам, принимавшим участие в боевых действиях, а также труженикам, ковавшим Победу в тылу, будет обязательно достроен. А чаша Вечного огня обязательно и навсегда озарится ярким пламенем памяти о не вернувшихся с той страшной войны.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.

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