На Варзобском озере запустят самый большой аквапарк в Центральной Азии с вейкбордингом, Flybord-ом и комплексом трамплинов для прыжков в воду парк.

ООО «Сафед-Дара» ведет активные строительные работы на территории Варзобского озера. По словам директора компании Баходура Исхокова, в августе этого года планируется запустить в эксплуатацию самый большой открытый аквапарк в Центральной Азии.

«Этот проект реализуется совместно с турецкой компанией Polin Waterparks, которая является мировым лидером в строительстве аквапарков и которая построила много развлекательных водных центров в Европе и в США», - сообщил он.

По его словам, аквапарк будет разделен на несколько сегментов: детская часть, релакс-зона и зона активного катания на одной из самых длинных водных горок.

Также впервые в Таджикистане совместно с эстонской компанией Wekeboard Solution будет построен вейкбординг парк.

«Это развлечение предназначено для экстремального катания на доске по водной глади, которое пользуется большой популярностью во всем мире. Еще одна часть территории будет отведена для Flybord-а (вид экстремального спорта, представляющий собой полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды)», - отметил он.

Схема нового аквапарка 1 /8

По его словам, оборудование для Flybord от компании Zapata flyboard air закуплено в России, где сотрудники нового аквапарка прошли профессиональное обучение.

Кроме этого, на озере планируется создать отдельный комплекс трамплинов для прыжков в воду.

При посещении Варзобского озера в ноябре 2017, президент страны Эмомали Рахмон дал ряд поручений, связанных с благоустройством озера.

«В частности, были даны указания по облагораживанию территории озера, созданию пляжной зоны с белым морским песком, что в данное время мы и делаем», - подчеркнул Исхоков. По его словам, возведены несколько инфраструктурных объектов для обслуживания гостей: магазины, прокат инвентаря и снаряжения, раздевалки, душевые кабины, общественные туалеты, спасательные вышки, велосипедные дорожки, спортивно-развлекательные площадки, стоянка на 2000 автомашин, остановки для общественного транспорта. Особое внимание уделяется зоне общепита, где гости могут отведать разнообразные блюда национальной и европейской кухни.

«Одна из главных задач, стоящих перед нами, это - соблюдение санитарных норм воды и охрана окружающей среды на всей территории комплекса. С этой целью нами построена отдельная фильтровальная станция для очищения и обеззараживания воды в озере» - отметил директор компании «Сафед-Дара».

По его словам, на данном этапе строительства аквапарка задействованы порядка 200 строителей, а после введения в эксплуатацию более ста наших граждан будут обеспечены работой в этой сфере услуг.

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