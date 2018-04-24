На севере страны задержана группа лиц по подозрению в контрабанде крупной партии иностранной валюты.

Сотрудниками РОБОП МВД РТ в Согдийской области была задержана группа лиц из 6 человек при попытке вывоза из Таджикистан иностранной валюты – 29 млн. российских рублей и $67 тыс. долларов США.

Об этом «АП» сообщил руководитель пресс-центра Управления МВД Согдийской области Акбар Шарипов.

«Члены ОПГ в неделю по 1-3 раза вывозили таким путем за границу иностранную валюту - деньги предпринимателей рынков «Корвон» и «Султони Кабир» города Душанбе. Деньги перевозили контрабандным путем через приграничные зоны Чилгази города Исфары. В группу входили жители района Рудаки, Муминабада, Душанбе, Исфары. Трое из их выполняли роли инкассаторов», - добавил Шарипов.

Это, в основном деньги местных предпринимателей, которые пользовались услугами задержанных для незаконной переправки средств за рубеж с целью приобретения товара.

По его словам, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.2 ст. – 289 (контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу РТ товаров или иных предметов) УК РТ, следствие продолжается.

Акбар Шарипов также отметил, что сотрудниками РОБОП продолжаются оперативные мероприятия по выявлению других членов данной ОПГ и выявлению географии передвижения иностранной валюты.

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