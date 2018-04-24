Второй год в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена присутствуют наши соседи из Казахстана; с этого же времени в Нью-Йорке серьезно заговорили обо всем Центрально-Азиатском регионе.

«В Совбезе (Совет Безопасности ООН. – Прим.ред.) ведь как? Три варианта развития событий: первый – вы сидите, молчите и не портите ни с кем отношения; второй – вы говорите и портите со всеми отношения; третий – вы говорите, но не портите ни с кем отношения. Третий – самый сложный, мы его и выбрали», - рассказывал постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров делегации из Центральной Азии как раз в начале апреля, когда в Нью-Йорке кипели нешуточные страсти. В эти дни Совбез обсуждал вопрос о том, была ли химическая атака в Сирии или нет.

Первое экстренное заседание по этому вопросу состоялось 9 апреля: западные страны обвинили сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения на территории Думы, а Россию обвинили в том, что она его поддержала. Россия тогда заявляла, что никакой атаки вообще не было, Сирия с ней соглашалась. Четыре постоянных члена Совбеза - США, Великобритания, Франция и Россия - в выражениях друг с другом не церемонились; Китай был очень сдержан. Непостоянные члены Совбеза – всего 10 стран – брали или сторону западных стран, или сторону России. Казахстану пришлось постараться:

«Мы призываем к скорейшему расследованию этого предполагаемого инцидента, а также к выяснению всех обстоятельств произошедшего, - говорил Умаров на заседании СБ 9 апреля. - Мы не выступаем адвокатами ни той, ни другой стороны, но призываем к полному и тщательному расследованию, на основании которого можно прийти к выводам».

Конечно, к расследованию «этого предполагаемого инцидента», по сути, так никто и не приступил; о том, что было потом, говорили на прошлой неделе из каждого утюга, но во время обсуждений позиция Казахстана действительно была особняком, и сделать это было нелегко.

Постоянный представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров во время заседания Совета Безопасности ООН Фото: Fondsk.ru

Афганистан – не угроза безопасности региона, а выгодный партнер

Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности работает второй и последний год. Сейчас в казахстанском постпредстве 22 дипломата; для сравнения: в узбекистанском - три специалиста, в таджикистанском – два. Умаров объясняет, что после того, как членство Казахстана в Совбезе закончится, дипломатов станет меньше, но пока и этого количества специалистов едва хватает, чтобы справляться со всем тем объемом работы, который достается членам СБ.

- В Совбезе график очень жесткий – заседания, брифинги, - объясняет он. – Промолчать нельзя, каждый голос определен, но перед тем, как озвучить свою позицию на весь мир, идёт серьёзная работа. Заседания иногда объявляют за несколько часов до начала, и нужно быть к ним абсолютно готовым.

Умаров говорит, что во время своего членства в Совбезе Казахстан старается представлять не только свою позицию, но и позицию всего региона. Причем регион Центральная Азия здесь рассматривают в границах шести, а не пяти стран, то есть вместе с Афганистаном, в котором Казахстан предлагает видеть не угрозу безопасности, а взаимовыгодное партнерство и рекомендует решать проблему ИРА, основываясь на трех принципах.

Первый – взаимосвязь между безопасностью и развитием.

Заседание Совбеза ООН, 14 апреля 2018 года Фото пресс-центра ООН

- Для Афганистана Центральная Азия - это выход. Когда появится взаимодействие с регионом, то люди не будут брать оружие, - объясняет Умаров. - Уникальность Афганистана в том, что эта страна для нас не угроза, а партнер. Каждой из наших республик есть что им продать. Мы пытались от них отгородиться, чтобы они сами решали свои проблемы, но уже убедились, что такой подход не работает.

Вторым принципом дипломат назвал региональный подход к решению афганской проблемы. По его словам, безопасность сегодня находится вне рамок одного государства и требует совместного решения.

Третий принцип заключается в том, что сокращающийся объем доступной международной гуманитарной помощи требует скоординированной, комплексной и региональной стратегии развития со стороны ооновских структур, а не конкуренции между ними. По мнению Казахстана, такой подход приведет к лучшему взаимодействию и координации агентств и программ ООН, а также к повышению эффективности деятельности организации и экономии средств.

В чем разница между ДАИШ и «Талибаном»?

Постоянный представитель Афганистана Махмуд Сайкал на встрече с центральноазиатской делегацией сразу поправил экспертов.

- Мы предпочитаем говорить не С5 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. – Прим.ред.), а С6, потому что Афганистан тоже является частью Центральной Азии, - объяснил дипломат и сказал, что сегодняшний приоритет ИРА – это Центрально-Азиатский регион.

- Мы чувствуем себя вашими братьями, мы работаем вместе, и нам очень помог визит Совбеза в Афганистан, который был организован Казахстаном, - пояснил Сайкал.

Этот визит состоялся в начале 2018 года, он действительно был инициирован Казахстаном и был нацелен на то, чтобы члены СБ увидели реальность своими глазами.

Кайрат Умаров рассказал, что из 15 стран – постоянных и непостоянных членов Совбеза на эту поездку согласились только 11 государств, в том числе и представитель США. Во время пребывания дипломатов в этой республике им удалось встретиться с 120 представителями государственного и гражданского сектора Афганистана. Кстати, таких визитов в Афганистан СБ не совершал с 2010 года.

Здание Штаб-квартиры ООН, в котором проходят заседания Совета безопасности Фото пресс-центра ООН

По итогам визита ООН выпустила специальное сообщение, в котором, например, было сказано: «Крайне важно интегрировать экономику Афганистана и соседних стран, в том числе государств Центральной Азии, посредством расширения взаимодействия и сотрудничества, в частности путем реализации региональных инфраструктурных, торговых, инвестиционных, транзитных и транспортных проектов».

По словам Сайкала, Афганистан ждет этого сотрудничества и высоко ценит те связи, которые уже сейчас установлены между нашими республиками. Например, дипломат высоко оценил помощь Казахстана и Узбекистана, которые предоставляют бесплатные студенческие квоты для афганской молодежи.

На этой же встрече Сайкал объяснил, что смысла садиться за стол переговоров с «Талибаном» афганское правительство не видит, потому что эта группировка финансируется извне и не может самостоятельно принимать решения. Что касается ДАИШ, то, по словам афганского дипломата, в республике может находиться не более двух тысяч террористов из этой группировки.

- Есть мнение, что террористов из ДАИШ на нашей территории больше, но это не так. Есть мнение, что движение «Талибан» полезно тем, что оно борется с ДАИШ. Но отправляйтесь в Афганистан и спросите у людей, которые там живут, видят ли они разницу между ДАИШ и «Талибаном», и они ответят вам, что и те, и другие убивают нас и уничтожают нашу страну, - сказал дипломат.

Участие Казахстана в Совбезе – общий успех региона

Глава Постоянного представительства Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов тоже отметил, что официальный Ташкент считает страны Центральной Азии своим приоритетным направлением.

- Всего 10 процентов торговли Узбекистана приходилось на республики Центральной Азии, но мы видим встречную реакцию, и, например, за последний год смогли увеличить товарооборот между нашими странами на 20 процентов, - сказал Ибрагимов.

Дипломат сказал, что Узбекистан видит партнерство республик региона, основанное на трех аспектах – региональной безопасности, экологии и экономическом развитим. По его словам, по всем трем направлениям сотрудничества в Узбекистане видят прогресс.

Кроме того, было отмечено, что Центральная Азия сейчас вызывает на международной арене большой интерес, а участие Казахстана в Совбезе создает этому региону соответствующую положительную репутацию.

- Мы считаем, что участие Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза является успехом для всего региона, - сказал Ибрагимов.

О том, что авторитет Центральной Азии в мире за последние годы значительно укрепился, сказала и постоянный представитель Кыргызстана при ООН Миргуль Молдоисаева. Она считает, что доказательством этому служат в числе прочего и прошлогодние визиты Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в наши республики.

- Но свою значимость мы сможем доказать, только если будем выступать единым фронтом, - заключила Молдоисаева.

Редакция «АП» выражает благодарность Министерству иностранных дел Казахстана в лице Посольства РК в Таджикистане за организацию поездки в США

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