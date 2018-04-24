В городе Бохтар (Курган-Тюбе) сегодня начался двухдневный семинар "Доступ к судебной информации".

Он организован Программой развития ООН при содействии Верховного суда РТ и финансовой поддержке министерства иностранных дел Норвегии.

В качестве тренера на семинар приглашен кандидат философских наук Института философии Российский Академии наук Сергей Чижков.

В работе семинара участвует представители судов городов и районах Хатлонской области и журналисты, работающие в регионе.

На открытии семинара директор учебного центра судей при Верховном Суде РТ Солех Завкизода отметил, что тема сегодняшнего семинара очень актуальна.

«Доступ СМИ к судебной информации является важной частью работы журналистов в информировании общества. И для взаимоотношения судебной системы и СМИ у нас имеется все условия, в том числе, и законодательная база», - отметил он.

Цель проведения мероприятия – налаживание путей и диалога судов со СМИ.

«Мы надеемся, что после данного семинара представители судов наладят контакты с журналистами, работающими в регионе, и будут плодотворно сотрудничать в дальнейшем», добавил Завкизода.

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