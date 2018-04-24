27-летняя жительница Шурчинского района Сурхандарьинской области Узбекистана облила бензином себя и двух спавших малолетних сыновей, а затем подожгла. Дети, получившие сто процентов ожога тела, скончались. Женщина, получившая восемьдесят процентов ожога тела, находится в тяжелом состоянии, передает CA-NEWS.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Узбекистана. 27-летняя жительница махалли «Навруз» в Шурчинском районе Сурхандарьинской области С.Т. в ночь с 14-го на 15-е апреля облила себя и двух своих сыновей – 3-летнего Шахруха и годовалого Умара – бензином и подожгла.

По словам сотрудника прокуратуры Сурхандарьинской области, трагедия произошла в результате ссоры, возникшей между женщиной и ее гражданским мужем.



– В ходе расследования стало известно, что ссора произошла на почве ревности. В результате, женщина схватила двухлитровую канистру с бензином, облила себя и двух спавших детей, затем подожгла. О самоподжоге в милицию и пожарную службу сообщили соседи, – говорит сотрудник областной прокуратуры.

– Двое малолетних детей С.Т. на следующий день скончались в больнице, потому что получили сто процентов ожога тела. Женщина получила восемьдесят процентов ожога тела и сейчас находится в больнице. Ее гражданский муж получил пятнадцать процентов ожога тела и также находится в больнице. Следователи выясняют причины трагедии, – сказал сотрудник областной прокуратуры.



Как рассказал на условиях анонимности один из активистов махалли «Навруз», женщина подожгла себя и двух малолетних детей после того, как узнала о том, что ее гражданский муж планирует жениться на другой.