В чемпионате Таджикистана по шахматам среди молодежи, юношей и детей, который прошел в Кулябе, были разыграли 144 медали. Соревнования проводились по классическим шахматам, рапиду и блицу.

Как рассказал генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом Юнусов, число участников молодежного первенства республики впервые перевалило за 200 человек.

«Это свидетельствует о росте популярности шахмат среди детей, - отметил Юнусов. – Раньше из-за малого количества участников мы вынуждены были объединять 6-ти и 8-летних, а в этом году такой вопрос уже был снят с повестки дня».

Желание заниматься шахматами сильно возросло в последние годы во всех регионах страны, отметил он.

В каждой возрастной категории были разыграны по 9 медалей, включая рапид и блиц.

В общекомандном зачете традиционно лидировали шахматисты города Душанбе, в активе которых 21 золотая медаль, 26 серебра и 19 бронзовых наград. Сборная ГБАО завоевала 13 золотых медалей, что является огромным успехом для юных шахматистов этого региона.

Победителями турнира по классическим шахматам стали:

До 20 лет. Шафик Карамшоев (ГБАО), Адиба Назарова (Хатлон).

До 18 лет. Даврони Бозорали (Хатлон), Мехрангез Олимова (Хатлон).

До 16 лет. Шахром Салимов (Душанбе), Амина Масхабова (Душанбе).

До 14 лет. Мехриддин Шарифов (Душанбе), Мижгона Давлатова (ГБАО).

До 12 лет. Джалолиддин Ильхоми (Душанбе), Шукрона Масхабова (Душанбе).

До 10 лет. Мазбутджон Раупов (Согд), Нозия Насратшо (ГБАО).

До 8 лет. Пайрав Кодири (Душанбе), Марям Ашурова (Душанбе).

До 6 лет. Самир Киреев (Душанбе), Фотима Мухторова (Душанбе).

Как сообщил Ильхом Юнусов, в эти дни в Ташкенте проходит 12-й международный шахматный турнир, посвященный памяти Георгия Агзамова – первого гроссмейстера Узбекистана. В нем принимают участие 10 шахматистов из Таджикистана – братья Мухаммад и Мустафоходжа Хусенходжаевы, Мухаммадамин Сабрина Аброровы, Тимур Исмаилов, Аминджон Кабилов, Мирзо Сатторов и Мухаммад Юнусов.

По данным Федерации шахмат Узбекистана, соревнования пройдут по швейцарской системе в 9 туров. Участники распределятся в двух группах: в основной группе «А» и в детской группе «Б» среди юниоров до 12 лет.

Общий призовой фонд составляет 20 тысяч долларов, в группе «А» разыгрываются 15 основных призов (1 место – 3000 долларов) и специальные призы для женщин, юниоров, ветеранов, участников с разными уровнями рейтингов.

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