Сумая Юсупова проработала в Москве 6 лет. Уехала туда вместе с мужем, оставив троих детей в доме родителей. Это был единственный ее заработок, и поэтому штамп о 10-летнем запрете на въезд был для нее настоящим шоком. Через некоторое время въезд закрыли и для ее мужа. Вот так и получилось, что они с 2015 года живут и работают в родном Шахритусе…

Работая в нескольких кафе в России, она научилась навыкам кулинарии. Она готовит различные блюда, может справляться с большим потоком посетителей, и у нее всегда свежие продукты. Именно поэтому, когда она узнала о том, что может открыть своё небольшое дело, она сразу же подумала об открытии кафе в родном районе.

Ее кафе быстрого питания небольшое, и готовит она здесь пирожки, шаурму и хот-доги.

Она, конечно же, мечтает о том, что сможет открыть полноценное кафе и создаст свое меню из разных блюд. Сегодня ее основные клиенты - это школьники и студенты медицинского училища. Её маленькая забегаловка, где занавес разделяет место приготовления и место продажи, стало довольно знаменитым среди местной детворы.

«Я готовлю каждый день, и каждый посетитель может убедиться, что наша еда свежая, только что приготовленная», — рассказывает Сумайя, раскатывая очередное тесто для пирожков. Сумайя вышла замуж, еле окончив 8-й класс, когда ей было всего 16 лет. Не успела отучиться до конца в школе, не говоря уже о высшем образовании.

«Но я обязательно подзаработаю, чтобы дать образование своим детям. Не хочу, чтоб они мучились, как я. Пусть получат диплом и найдут работу в офисе», – мечтает женщина.

Жилье купить они так и не смогли, в Шахритусе оно стоит 15 тыс. долларов. Но сейчас прибыли хватает на то, чтобы снимать квартиру. Также ее малый бизнес обеспечивает работой членов ее семьи.

Запретникам в помощь

Сумайя получила оборудование для открытия своего кафе, а также консультативную и техническую помощь в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) «Достоинство и права в Центральной Азии».

Проект, который поддержан властями Таджикистана и Агентством США по международному развитию (USAID), был успешно протестирован в районах Хатлонской области – в Шахритусе, Кабадияне, и Кушониёне.

Необходимость в разработке и реализации проекта исходит из все возрастающего количества граждан Таджикистана, которым по различным причинам российские власти ставят запрет на повторный въезд.

Среди так называемых «запретников» есть и молодые парни, которые успели всего лишь несколько месяцев поработать в России, и есть мужчины, которые более дюжины лет жили и работали в России.

Этим людям вдвойне теперь трудно привыкнуть к образу жизни на родине. Есть еще и женщины, которые теперь ищут работу дома, рядом со своими детьми. Реинтеграция вернувшихся на родину трудовых мигрантов - главная задача для Таджикистана на сегодня. Россия ужесточает миграционное законодательство, повышается стоимость патентов, работать и жить в России становится всё сложнее, увеличивается число таджикистанцев, которым ставится запрет на въезд в Россию.

По последним данным Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, 181 тысяча таджикистанцев, нарушивших российское миграционное законодательство, имеют запрет на въезд в эту страну. Таких запретников много по всей республике, в особенности в отдаленных от столицы регионах.

Всё это неблагоприятно влияет на социально-экономическую обстановку в Таджикистане, в связи с чем решение этой проблемы требует всестороннего решения. Поддержка малого бизнеса в Таджикистане может стать спасением в этом деле.

Но большая часть мигрантов возвращаются домой с пустыми карманами, как же им открыть своё небольшое дело и зарабатывать?

Мохира Файзуллоева, сотрудница МОМ, говорит: «Если коротко, проект дарит надежду найти работу у себя дома, рядом со своими семьями, и прокормить свои семьи, не прибегая к крайним идеям. Суть проекта заключается в том, чтобы помочь мигрантам, попавшим под запрет, реализовать свой небольшой проект по открытию своего малого бизнеса».

В каждом районе партнером выбирали местные власти и неправительственные социальные организации. В Шахритусе, куда отправилась автор этих строк, проект реализовался НПО «Чашма».

Такая самозанятость бывших мигрантов, по мнению координатора проекта в Шахритусе и сотрудницы «Чашмы» Мехринисо Бабаловой, является наиболее эффективным способом борьбы с безработицей в контексте данного вопроса.

Малые гранты, предоставленные в рамках проекта, помогают выдворенным мигрантам развивать свое предпринимательство, а чтобы они не потерялись в лабиринтах этой сферы, им помогают эксперты. Для них проводят обучающие семинары, учат их создавать бизнес-планы, подсчитывать доходы и возможные убытки, консультируют и подсказывают наиболее лучшие варианты, но в основном после обучения бенефициар должен научиться справляться самостоятельно.

«В основном нашими бенефициарами становятся люди, которые имеют большие семьи, уязвимые слои общества и, самое главное, трудолюбивые. А чтобы выявить таких, мы обращаемся к главам джамоатов, они дают нам характеристику по семьям», — рассказывает она.

Бабалова уточняет, что проект вовсе не рассчитан выдавать наличные деньги нуждающимся, и с этим ошибочным мнением к ним обращались не один раз.

«Например, если бенефициару для того, чтобы заниматься своим делом, необходим сварочный аппарат, то по проекту ему покупают этот аппарат, если нужна швейная машинка, то покупают швейную машинку, но никак не дают деньги в руки», — объясняет она. Ответственные лица проекта проводят мониторинг своих бенефициаров в течение последующих трех лет минимум. Данные мониторинги проводятся не только с целью слежения за правомерным использованием оборудования, купленного в рамках проекта, но и с целью продолжения оказания консультативной помощи бенефициару.

Работа – спасение от самоубийства

У Гавхар Бойназаровой схожая с Сумаей история, тоже многолетний опыт работы в трудовой миграции, тоже был закрыт въезд, безработица, трое детей, которых надо кормить, и отчаяние, которое чуть не довело ее до самоубийства.

Чтобы поднять троих детей, Гавхар работает на двух работах. migrant.news.tj

«Я работала уборщицей в московской столовой в течении 10 лет. Мне было 27, когда я развелась, с тремя детьми. Я оставила своих детей у сестры и уехала в Россию, чтобы прокормить их, работы не было», — рассказывает она. Её халатность стала причиной закрытия въезда в 2014 году. Она просто не успела сделать разрешение на работу, за что и поплатилась.

«В голове крутилась мысль: как я поставлю на ноги своих детей? На фоне стресса начались проблемы со здоровьем», — рассказывает Гавхар. Женщина решила вновь начать заниматься шитьем платьев, этому в свое время ее научила ее мать. Купив машинку с помощью проекта, она вновь начала свое дело с нуля. «Только вот заработка от шитья нам не хватает, и поэтому я еще и продаю мороженое на улице», — рассказывает она.

Гавхар - одна из 40 жителей Хатлонской области, которая получила техническую помощь для открытия своего дела. Исходя из мониторинга деятельности тех, кто получил малый безвозмездный грант, можно увидеть реальные изменения в их жизни.

Новые финансовые возможности, которые появились у этих людей, позволяют кому-то начать строительство своего дома, а кому-то другому отремонтировать свой дом, кому-то быть рядом со своими детьми и обеспечить их школьными принадлежностями, а кому-то другому исполнить свою давнюю мечту и купить телевизор.

Видя такие результаты, недавно было решено расширить охват деятельностью проекта также на район Джалалиддина Балхи и город Бохтар (бывший Курган-Тюбе).

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