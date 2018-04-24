Памятник первому президенту России Борису Ельцину установлен на "Аллее правителей" Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве 23 апреля - в день памяти политика.

Бронзовый бюст работы скульптора Зураба Церетели торжественно открыли под звуки российского гимна. На церемонии открытия монумента присутствовали министр культуры Владимир Мединский и жена первого президента России Наина Ельцина, сообщает ТАСС.

Открывая памятник, Мединский напомнил, что «Аллея правителей» создавалась в три этапа, последний из которых объединяет современных правителей, отмечает ИА REGNUM.

«Третий этап — современная Россия, который начинается с Бориса Николаевича. При Борисе Николаевиче были созданы основы современной политической системы», — сказал председатель РВИО.

«Самое главное, о чем нельзя не сказать, и что не может отрицать никто в мире, то что именно при Борисе Николаевиче мы получили свободу», — добавил он.

В пресс-службе РВИО отметили, что образы правителей в бронзе создает президент российской академии художеств Зураб Церетели. В настоящее время в парке установлены бюсты 42 верховных руководителей страны, а бронзовый Ельцин стал 43-м.

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