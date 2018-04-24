Дороги в центре Душанбе, по мнению водителей, находятся в отличном состоянии, и ремонтировать их, тем более капитально, нет никакой необходимости.

Центр Душанбе начнут усиленно готовить к предстоящим саммитам, которые пройдут в таджикской столице в этом году. Будут реконструировать дороги, ремонтировать дома. А вот во сколько это нам выльется?

Мэрия Душанбе объявила тендер на проведение капитального ремонта дорог, ведущих от международного столичного аэропорта до Аграрного университета.

Ремонту подлежат дороги, ведущие от VIP-зала международного аэропорта до гостиницы «Душанбе» и далее, через весь центр города, до университета.

Кроме того, мэрия намерена отремонтировать фасады некоторых зданий в центре столицы, которые были построены в советские времена. В том числе и известные душанбинские восьмиэтажки - жилые дома, расположенные напротив комплекса «Кохи Вахдат» (Рудаки, 86, 88, 90, 92, 96).

Столичная мэрия, как отметил источник, таким образом готовит центр Душанбе к саммиту глав государств СНГ, который пройдет в городе в конце сентября.

Кроме того, во второй половине текущего года в Душанбе пройдет саммит глав правительств государств - участников ШОС.

Нам это надо?

Сколько денег будет выделено из бюджета города на проведение вышеназванных ремонтных работ, в мэрии не сообщили.

Мы решили посчитать это сами, посоветовавшись со специалистами-дорожниками.

Шестиполосная дорога от аэропорта до Аграрного университета имеет протяженность чуть больше 8 км.

Капитальный ремонт 1 километра в среднем обходится в 1 млн 300 тыс. долларов (11 млн 472,5 тыс. сомони), соответственно, на капремонт этой дороги в среднем будет затрачено $10 млн 400 тыс. (91 млн 780 тыс. сомони).

Если будет проводиться мелкий (текущий) ремонт, то на 1 километр в среднем уйдет $ 400 тыс. (3 млн 530 тыс. сомони). На 8 километров, соответственно, будет затрачено около $3 млн 200 (28 млн 240 тыс. сомони).

Как при капитальных, так и при текущих ремонтных работах эта сумма может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от стоимости расходных материалов и стоимости услуг.

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