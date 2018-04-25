Россия одобрила проект временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном сроком на четыре года. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник, 24 апреля, на сайте российского правительства, пишет ИА Фергана.

Соглашение предусматривает образование зоны свободной торговли и тарифные уступки по 502 кодам номенклатуры товаров. Соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством, отмечается в документе.

Работа над соглашением началась в 2015 году. Проект его был подготовлен по итогам саммита ЕАЭС 26 декабря 2016 года и утвержден на заседании совета Евразийской экономической комиссии 7 марта 2017 года, но сроки подписания неоднократно переносились.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Подобное взаимодействие уже существует между ЕАЭС и Вьетнамом. Россия продает в Иран зерно, подсолнечное масло, черные металлы, древесину и продукты из дерева. Из Ирана в Россию завозится продовольствие – картофель, овощи, фрукты, орехи. Создание зоны свободной торговли, как предполагается, облегчит циркуляцию денег, инвестиций, товаров и услуг, а российские компании смогут принять участие в развитии иранских нефтегазовых проектов.

Одно из приоритетных направлений сотрудничества – взаиморасчеты в рублях. Существенная доля торгового оборота с Ираном уже проводится в рублях, а не в долларах, предполагается, что в дальнейшем доля рублей будет возрастать. Иран старается отходить от расчетов в американской валюте, чтобы стабилизировать свой внутренний рынок.

С сентября 2017 года риал вдвое подешевел по отношению к доллару из-за опасений новых санкций со стороны США, и иранские власти приняли ряд мер для сдерживания валютного кризиса. В марте был введен запрет на использование доллара при проведении импортных операций, а в апреле все министерства, государственные организации и компании обязали заменять американский доллар на евро в финансовой отчетности. С Турцией Иран также началпереходить к взаиморасчетам в национальных валютах, пользуясь соглашением, заключенным в октябре 2017 года.