Федерация самбо Таджикистана погасила долги перед Международной федерацией самбо в размере 900 долларов США и восстановила членство в этой спортивной организации. Теперь путь нашим самбистам ко всем международным турнирам открыт.

Самбисты Таджикистана в эти дни усиленно готовятся к очередному чемпионату Азии, который состоится 11-13 мая в Улан-Баторе (Монголия). В рамках подготовки к чемпионату Азии группа таджикских самбистов отправится во Владивосток, где 27-30 апреля состоится Международный турнир категории «А» «Мемориал Потапова».

Новый руководитель Федерации самбо Таджикистана Давлатмурод Нахтуллозода рассказал о планах этой спортивной организации на ближайшее время.

«В настоящее время мы пересматриваем полностью всю структуру Федерации. Будут образованы региональные федерации, руководители которых войдут в исполком национальной федерации», - рассказал Нахтуллозода. По его словам, в настоящее время обновляется вся документация федерации.

В настоящее время идет ремонт в новом офисе федерации.

Новый руководитель самбо уже провел две встречи с тренерами и спортсменами, были проведены несколько турниров.

На днях была утверждена новая эмблема национальной федерации самбо. Фото Asia-Plus

Говоря о перспективах своего вида спорта, глава самбистов Таджикистана выразил полную поддержку в выдвижении самбо в олимпийскую программу.

Самбо включен в официальную программу 18-х Азиатских играх в Индонезии 18 августа – 2 сентября. Кроме того, таджикским самбистам предстоит участие в чемпионате мира в Румынии, который состоится 9-11 ноября, в ряде международных рейтинговых турниров и кубков.

Вице-президент Федерации самбо Таджикистана Махмуди Абдулло сообщил что, началась разработка официального сайта организации. На днях была утверждена новая эмблема национальной федерации самбо.

Напомним, в марте текущего года Международная федерация самбо (FIAS) приостановила членство Федерации самбо Таджикистана из-за неуплаты членских взносов в течение последних трех лет. Размер ежегодного членского взноса составляет $300.

В федерации самбо Таджикистана тогда подтвердили данное сообщение, объяснив причину неуплаты членских взносов тяжелым финансовым состоянием организации.

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