Более 400 школ в северной афганской провинции Кундуз (граничит с Таджикистаном), которые были закрыты по указанию движения «Талибан» около месяца назад, возобновили свою работу. Это стало возможным, благодаря переговорам местных старейшин с боевиками, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Pajhwok.

Из-за закрытия школ месяц назад возможности учиться лишились около 200 тысяч детей. В понедельник ученики снова смогли прийти на занятия.

Кроме того, по словам пресс-секретаря министерства образования Афганистана Кабира Хакмаля (Kabir Haqmal), с талибами удалось договориться об открытии во всех уездах провинции Кундуз новых отделений Кабульского банка, что позволит учителям быстрее получать зарплату.

Факт переговоров по поводу ранее закрытых школ подтвердил и официальный представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид (Zabihullah Mujahid).

Всего в провинции Кундуз расположено 507 государственных школ, в которых учатся порядка 300 тысяч детей.

Напомним, что в начале апреля авиация афганской армии разбомбила медресе, расположенное в подконтрольном талибам уезде Дашт-и-Арчи провинции Кундуз. Удар был нанесен, когда в религиозном учебном учреждении происходила церемония вручения дипломов выпускникам, поэтому среди погибших оказалось большое количество детей и гражданских лиц — их общее число, по разным оценкам, составило от 50 до 150 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился создать специальную комиссию по расследованию инцидента. Результаты ее работы не обнародованы до сих пор. Военные оправдывают свой удар тем, что на церемонии находилось большое количество высокопоставленных представителей «Талибана».

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