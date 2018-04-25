Рассчитывавшие на получение клиентуры проблемных банков конкуренты оказались «в пролёте», доверие людей потеряли не отдельные банки, а вся банковская система.

Власти пытаются вернуть потерянное доверие к банковской системе, которая уже третий год находится в глубоком кризисе. Мы решили проанализировать, что же на самом деле привело к столь масштабному банковскому кризису в стране, можно ли исправить ситуацию, а главное - как?

Национальный банк Таджикистана придумал новые меры, как стабилизировать деятельность банковской системы в стране. Об этом говорится в Прогнозе денежно-кредитной политики Таджикистана на 2018 год и в среднесрочной перспективе.

В частности, осуществляется макропруденциальная политика, которая предполагает усиление надзора за выполнением банками обязательных требований.

Что представляют собой эти требования? Если говорить просто, то они обеспечивают надежность и платежеспособность банков, позволяют им управлять рисками и гарантировать соблюдение интересов своих клиентов. Именно пренебрежительное отношение к этим нормам, со стороны как властей, так и самих банков, считается одной из главных причин кризиса и даже череды банкротств.

Также регулятор занялся новой политикой управления рисками. Планирует укрепить защиту прав и интересов клиентов банков, а также доверие населения к банковской системе и повысить его финансовую культуру.

Более конкретно, какими путями все это будет достигаться, в документе НБТ не уточняется.

Банки занимались не своим делом

Банковский сектор Таджикистана, по мнению специалистов, до 2012–2013 годов демонстрировал невысокую, но все же положительную динамику развития. Невысокую динамику роста эксперты объясняют в первую очередь тем, что таджикские банки не располагали большими возможностями для привлечения внешних заимствований, а спрос экономики страны на кредиты оставался низким.

Несмотря на это, системные банки показывали хорошие результаты и, соответственно, получали определенные доходы.

Одной из причин нынешнего бедственного положения банков один из таджикских банкиров, пожелавший остаться неназванным, называет вмешательство в их деятельность властей.

- На протяжении многих лет банки по поручению правительства выдавали целевые кредиты тем или иным секторам экономики, хотя по законодательству на это не имели никакого права, - говорит банкир. – Кроме того, сами банки вынуждены были за свой счет - читай: за счет вкладчиков, строить гостиницы, дома отдыха, цеха и даже жилые дома. Все в пользу государства.

Он пояснил, что банковская прибыль формируется в основном за счет разницы в процентах по привлеченным депозитам и выданным кредитам.

Другими словами, отмечает наш источник, сравнительно успешные банки заставляли заниматься в буквальном смысле не своим делом.

- При этом, конечно, вряд ли кто задумывался, что, направляя привлеченные средства вкладчиков не по назначению, банк таким образом ставит себя под удар, - отмечает банкир.

Примечательно, что НБТ сегодня ставит проблемным банкам в вину (наряду с другими грехами) «несоблюдение требований банковского законодательства, неэффективное управление рисками, в том числе кредитным риском и риском ликвидности, финансовые недостатки и, наконец, нарушение пруденциальных норм», о которых говорилось чуть выше.

- Тут возникает вполне резонный вопрос: что делал регулятор, когда нарушалось банковское законодательство, когда банки заставляли выдавать целевые кредиты с зашкаливающей степенью риска, что и привело и к этим самым финансовым недостаткам и нарушению пруденциальных норм? - говорит банкир.

«В разгар острой нехватки ликвидности решающий удар определенным банкам нанес поднятый конкурентами ажиотаж, собравший вкладчиков у дверей этих кредитных организаций. Это мы знаем, в том числе, и от самих вкладчиков», – отмечает банкир.

Пророчество сбылось

О вмешательстве властей в деятельность банков еще в 2013 году говорил тогдашний постпред Европейского банка реконструкции и развития в республике Ульф Хиндстром. В частности, в интервью «АП» он отметил, что «это нанесло урон некоторым банкам в стране». «И это препятствует сотрудничеству многих организаций с местными банками. Я уверен, что правительство осведомлено об этой проблеме, и надеемся, что в ближайшем будущем она будет устранена», - сказал он.

В качестве примера вмешательства правительства Хиндстром привел тогда то, что госчиновники дают указание определенному банку предоставить конкретный кредит, не соблюдая при этом процедуры, применимые ко всем другим клиентам банка.

Вмешательством государства в решения банков, связанные с кредитованием, филиалами и слиянием, также были обеспокоены экономисты Всемирного банка. «Крайне важно, чтобы правительство прекратило необоснованное вмешательство и чтобы НБТ прекратил свою толерантность в отношении проблемных банков», - предупреждали тогда они.

В том же году представители Международного валютного фонда заявили о серьезном ухудшении ситуации в банковском секторе Таджикистана в результате целевого кредитования. Они предрекали таджикским банкам потерю финансовой устойчивости, если ситуацию не исправить незамедлительно.

Пророчество этих институтов сбылось уже через пару лет, когда скрытые проблемы банков были выявлены резким сокращением денежных переводов мигрантов вследствие экономического кризиса в России.

- В разгар острой нехватки ликвидности решающий удар определенным банкам нанес поднятый конкурентами ажиотаж, собравший вкладчиков у дверей этих кредитных организаций, - говорит банкир. – Это мы знаем, в том числе, и от самих вкладчиков.

Неготовые к такому сценарию, проблемные банки были застигнуты врасплох, так как требуемые вкладчиками средства находились не в банке, а в руках заемщиков.

По некоторым данным, строительство этой чайхоны в Гиссаре финансировалось «Агроинвестбанком». На нее было потрачено свыше 42 млн. сомони. Фото Asia-Plus

- Отток депозитов из банковской системы за период кризиса оценивается в 5 миллиардов сомони. И эти средства, скорее всего, остались под подушкой у бывших вкладчиков, а не пошли на депозитные счета конкурентов. Иными словами, рассчитывавшие на получение клиентуры проблемных банков конкуренты обдумали свои замыслы не до конца: доверие людей потеряли не отдельные банки, а банковская система в целом, - отмечает специалист в банковской сфере, пожелавший остаться неназванным.

Итог. Сегодня многие банки выживают лишь благодаря финансовой поддержке правительства или же своих иностранных акционеров. Не столь везучие кредитные организации потеряли свои лицензии.

Замкнутый круг

За прошедшие два кризисных года разрабатывался целый комплекс мер, направленных на предотвращение негативных последствий кризисных явлений. Каким образом протекала реализация плана мероприятий, нам неизвестно, да и неважно. Важен итог - почти все проблемы, которые существовали в банковском секторе, существуют и сегодня.

Специалисты на своем профессиональном языке могут перечислять существующие проблемы и далее: недостаточная капитализация и ограниченность источников долгосрочного финансирования; значительная доля операций со связанными сторонами; непрозрачность бизнеса; значительная доля операций в иностранной валюте; недостаточный уровень развития кредитной культуры; значительная доля просроченной задолженности; слабая защита прав кредиторов; недостаточная эффективность управления рисками и корпоративного управления и прочее и прочее.

Простые же обыватели видят, что люди не доверяют банкам и хотят вернуть свои средства, и как можно раньше. Проблемные банки, в свою очередь, не способны выполнить свои обязательства перед клиентами, так как не могут вернуть выданные кредиты. Многие кредиты, кстати, как признают сегодня в самих этих банках, были предоставлены без проведения предварительного анализа сомнительным лицам, а также близким и знакомым под залог имущества, несопоставимо меньшего по стоимости. Все же попытки привлечения этими банками долгосрочных инвестиций международных финансовых институтов, что являлось одним из условий предоставления правительством финансовой помощи, провалились. Получается замкнутый круг.

Экономисты считают, что при существующих условиях вкладчикам будет тяжело вернуть свои депозиты в краткосрочной перспективе, а заемщикам и вовсе придется забыть о новых кредитах.

Рекомендации специалистов

Специалисты утверждают, что банковский кризис на первоначальном этапе распространяется на небольшое количество кредитных организаций. Трудности с ликвидностью носят краткосрочный характер, после чего возникает паника, и, как следствие, выемка денег происходит в крупных количествах во всех кредитных организациях. Таким образом, масштабы кризиса постоянно увеличиваются.

Регулятору в период кризиса рекомендуют ужесточить требования к кредитным организациям в целом, чтобы остались сильнейшие, которые более серьезно стали бы управлять рисками.

Экономисты советуют немедленно отозвать лицензии у проблемных банков, а не держать их в полумертвом состоянии, потому что финансовые проблемы таких организаций могут спровоцировать системный банковский кризис. Они отмечают, что опыт ряда стран показывает, что искусственное продление существования неустойчивых и плохо поддающихся регулированию кредитных учреждений только усиливает потенциальные проблемы и финансовые потери в будущем.

При этом предлагается создать систему быстрой ликвидации обанкротившихся кредитных организаций и обеспечить параллельное возмещение вкладов. При существующей системе процесс ликвидации банков может протекать годами, что заставляет клиентов ожидать возмещения своих вкладов до бесконечности.

Оставшимся в «живых» банкам специалисты советуют удерживать достаточность собственного капитала на уровне требований регулятора, ликвидность с высоким запасом прочности, а также удерживать качество активов. Эти показатели специалисты считают важнейшими для определения степени надежности банка и эффективности его деятельности.

Регулятору предлагают наладить более жесткий контроль над выполнением банками этих обязательных нормативов и снизить уровень терпимости к несостоятельным кредитным организациям.

Правительству же рекомендуют держаться на почтительном расстоянии от коммерческих банков и ни в коей мере не вмешиваться в их оперативную деятельность.

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