Решение раскрыть для всеобщего сведения внутренние стандарты в руководстве социальной сети объяснили желанием сделать ее лучше. А возможность подать апелляцию должна помочь исправить допущенные ошибки, передает РБК.

Facebook впервые раскрыл для своих пользователей внутренние правила принятия решений в ходе разбирательств о том, какие из опубликованных в социальной сети текстов, фотографий, картинок или видеозаписей нарушают нормы сообщества и подлежат удалению, и какие проступки могут стать поводом для блокировки пользователей.

Одновременно с этим руководство Facebook решило изменить правила, дав признанным виновным в их нарушении пользователям право обжаловать это решение.

«Мы решили опубликовать наши внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет людям понять, где именно мы проводим черту в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих подробностей облегчит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях, с тем, чтобы мы со временем смогли улучшить наши стандарты и решения, которые мы принимаем», — пояснила глава подразделения глобальной политики Facebook Моника Бикерт.

По ее словам, команда Facebook постоянно сотрудничает с различными независимыми экспертами и организациями, чтобы лучше понимать различные подходы к вопросам обеспечения свободы слова и в то же время безопасности, в связи с чем в стандарты Facebook время от времени вносятся изменения. Однако Бикерт заверила, что основополагающие принципы работы социальной сети изменению не подлежат.

В опубликованном Facebook документе говорится, что жесткость накладываемых на нарушителей правил сообщества зависит от степени серьезности нарушения и от персональной истории использования Facebook. Так, при первом нарушении соцсеть может ограничиться вынесением предупреждения, но рецидивиста могут лишить возможности писать на Facebook или вовсе заблокировать его профиль. В особо тяжелых случаях, когда эксперты увидят реальную опасность физического насилия или прямую угрозу общественной безопасности, Facebook оставляют за собой право уведомить правоохранительные органы.

«Начиная разговор, люди должны знать, что им ничего не угрожает. Facebook должна быть местом, где люди могут свободно высказывать свое мнение, даже если кто-то может счесть его неприемлемым. С учетом глобального характера нашего сервиса это может быть сложным, вот почему так важна беспристрастность: мы стараемся последовательно и справедливо применять наши стандарты для всех общин и культур», — пояснила Бикерт.

В то же время она признала, что эксперты Facebook, разбирающие жалобы на опубликованные в сети сообщения (сейчас в компании работают 7500 таких аналитиков, за год их число выросло на 40%), время от времени допускают ошибки. «Людям свойственно ошибаться», — говорит Бикерт.

В связи с этим, по ее словам, в течение следующего года руководство Facebook планирует выстроить систему подачи апелляций на удаление записей. Первым шагом должно стать появление возможности обжаловать удаление постов, произведенное в связи с наличием в них изображений наготы или сексуальной активности, а также разжигания ненависти или агрессивных высказываний (hate speech) и изображений сцен насилия.

«Вот как это работает. Если ваше фото, видео или сообщение были удалены в связи с нарушением Стандартов сообщества, вы будете уведомлены об этом и сможете направить запрос о проведении дополнительной проверки. За этим последует пересмотр дела нашей командой, как правило в течение 24 часов. Если мы допустили ошибку, то уведомим вас, а ваши сообщения, фото или видео будут восстановлены», — пояснила Бикерт.

​По ее словам, Facebook будет расширять систему подачи апелляций с тем, чтобы обжаловать можно было и наказания, наложенные за другие типы нарушений, а также дать пользователям возможность представлять дополнительные сведения, которые помогут экспертам Factbook принять правильное решение.

«Мы считаем, что предоставление людям права голоса в этом процессе является важным компонентом строительства справедливой системы», — подчеркнула Бикерт.

​О чем нельзя писать в Facebook

Согласно опубликованному социальной сетью документу, подлежит удалению контент, содержащий в себе «правдоподобные угрозы», то есть «правдоподобные утверждения о намерении совершить насилие в отношении какого-либо человека, групп людей или мест», а также призывы к насилию по отношению к конкретным лицам или группам лиц, инструкции по изготовлению или использованию оружия, (если целью является убийство людей или нанесение им травм), разглашение личности людей, подверженных особой опасности и так далее. Отдельно подчеркивается, что удалению подлежит «любой контент, содержащий утверждения о намерении, призывы к действию или высказывания в поддержку насилия в связи с исходом выборов».

При этом в документе подчеркивается, что в Facebook осознают, что люди часто выражают свое презрение или несогласие посредством угроз или призывов к насилию в шутливой или несерьезной форме, а потому аналитики в каждом конкретном случае принимают во внимание формулировки, контекст и другие факторы, чтобы отличить случайные заявления от контента, который «представляет собой реальную угрозу общественной безопасности или безопасности отдельных людей».

​Другой пункт правил запрещает публиковать в Facebook какой-либо контент (текст, фото, изображения и так далее), восхваляющий террористические организации и террористов, серийных и массовых убийц, а также преступные организации и их действия.

Под запретом находится и публикация признаний в совершении самим пользователем (или его сообщниками) ряда различных преступлений (прежде связанных с применением насилия). В Facebook полагают, что такие публикации грозят появлением подражателей. По той же причине, по всей видимости, запрещается публикация любых материалов (в том числе инструкций) о совершении самоубийств или нанесении себе увечий.

Также запрещено публиковать в Facebook изображения насилия, совершаемого по отношению к реальным людям или животным, с подписями или комментариями автора публикации, содержащими описание удовольствия от страданий других или положительно характеризующими насилие. Строгий запрет действует в отношении видеозаписей с умирающими, ранеными или мертвыми людьми, если на таких видео присутствуют расчлененное тело (за исключением медицинской обстановки), видимые внутренние органы, обгоревшие или горящие люди и жертвы каннибализма.

Обнаженка под запретом

Прямо запрещена публикация фотографий или иных изображений обнаженного детского тела. «Нам известно, что иногда люди публикуют изображения своих детей в обнаженном виде с благими намерениями, однако в общем случае мы удаляем такие изображения из-за возможности злоупотребления ими, а также во избежание использования или присвоения этих изображений другими людьми», — говорится в документе.

Размещенная в Facebook фотография ребенка, согласно документу, подлежит удалению, если на ней видны соски у девочек старше трех-четырех лет, анус и/или полностью обнаженные ягодицы, изображенные крупным планом, половые органы (даже когда они прикрыты или замаскированы прозрачной одеждой). Кроме того, запрещает публикация любого контента (в том числе текстов), в котором фигурируют какие-либо действия сексуального характера с участием несовершеннолетних либо сами «несовершеннолетние в сексуальном контексте».

Кода речь идет о взрослых, то Facebook удаляет «интимные изображения, размещенные без разрешения людей, которые на них присутствуют», явные изображения полового акта и других действий сексуального характера, неприкрытых половых органов и женских сосков (за исключением изображений в контексте грудного вскармливания, некоторых медицинских вопросов или актов протеста), а также любой контент, который «отображает, защищает или координирует действия сексуального характера с лицами, не выразившими согласия, или с представителями коммерческих сексуальных услуг».

«Ограничения относительно изображения обнаженного тела и действий сексуального характера распространяются также на созданный цифровым способом контент, кроме случаев, когда он публикуется в образовательных, юмористических или сатирических целях», — говорится в стандартах Facebook.

Травле — нет!

Особое внимание соцсеть уделяет борьбе с издевательствами и травлей в любой их форме — от публикации неуместных изображений (в том числе сексуального характера) до утверждений, унижающих человеческое достоинство и угроз. Под Издевательством Facebook считает, в частности, публикацию сравнений с животными, которые «в данной культуре считаются низшими существами в интеллектуальном или физическом плане», унизительные описания внешности, публикацию фотографий, исправленных в фоторедакторе для выделения (с целью унижения) «определенных физических черт» и так далее.

»​Мы будем удалять контент, который имеет своей целью унизить или опозорить конкретных частных лиц. Нам известно, что особую опасность травля представляет для подростков, поэтому наша политика предусматривает меры повышенной защиты несовершеннолетних как более подверженных онлайн-травле и уязвимых к ней», — говорится в документе.

Когда речь идет о несовершеннолетних, Facebook обещает удалять любой направленный на них контент, в котором содержатся, в частности, «негативные высказывания о внешности», пожелания смерти, серьезной болезни или увечья, обвинения в преступном или противоправном поведении, утверждения о сексуальной ориентации или даже просто ругательства.

Более того, может быть удалена даже не нарушающая формально никаких правил фотография несовершеннолетнего, в том случае, когда на ее размещение пожалуется он сам (если ему уже исполнилось 13 лет) или родитель и опекун (если ребенку еще нет 13 лет).

При этом в в документе подчеркивается, что политика Facebook в отношении травли не распространяется на знаменитостей или иных людей, фигурирующих в новостях или имеющих широкую аудиторию, поскольку соцсеть желает сохранять возможность «общественной дискуссии», предполагающей критическое обсуждение таких людей.

«Тем не менее обсуждение известных личностей должно соответствовать нашим Нормам сообщества, и мы будем удалять контент о таких личностях, если этот контент нарушает другие наши правила, в частности относительно дискриминационных высказываний или правдоподобных угроз», — подчеркивают разработчики правил.

В ситуации, когда речь идет об организации преследования того или иного человека, Facebook исключений для знаменитостей не делает. Приставать к пользователю Facebook, вопреки его желанию, соцсеть запрещает вне зависимости от того, кто он — звезда шоу-бизнеса, политик или рядовой гражданин. В связи с этим соцсеть запрещает «неоднократно связываться с человеком, несмотря на явное желание этого человека предотвратить такой контакт», «неоднократно связываться с большим количеством людей без их предварительного на то согласия», а также использовать угрозы насилия в адрес кого-либо из участников дискуссии с целью запугать или заставить их замолчать и т.д.

Враждебные высказывания и иные «словесные выражения ненависти» по расовому, гендерному, этническому, религиозному принципам (а также в связи с наличием у человека того или иного заболевания или сексуальной ориентации) Facebook запрещает отдельно, оговаривая, что таковыми считаются сравнение с людьми второго сорта, животными, грязью, бактериями, болезнями или фекалиями, а также использование утверждений и слов, указывающих на физическую («безобразный», «урод» и т.д.), умственную (недоразвитый», «кретин», «тупой», «идиот» и т.д.) или моральную («шлюха», «мошенник» и т.д.) ущербность человека либо высказывания, выражающие отвращение и презрение.

Личная информация под защиту!

Фундаментальными ценностями Facebook в документе названы конфиденциальность и защита личной информации. В связи с этим соцсеть, в частности, запрещает публиковать личную информацию других лиц (в том числе регистрационные номера их автомобилей, удостоверения личности государственного образца, различные цифровые идентификаторы, включая пароли и т.д.), а также информацию о банковском счете или банковской карте, частные номера телефонов и электронной почты и идентификаторы в чатах и системах обмена сообщениями и любой контент, который поступил из взломанного — по подтвержденным данным или по словам автора публикации — источника. Последний запрет защищает, как обычных граждан, так и знаменитостей, однако в документе оговаривается, что в «ограниченном наборе достойных освещения ситуаций» может быть сделано исключение.

Также запрещено распространение коммерческого спама, создание или использование фальшивых аккаунтов с целью выдачи себя за какую-либо компанию, организацию, известную личность или частное лицо (а равно несанкционированное использование аккаунтов других людей).

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