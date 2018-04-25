Страна: Россия

Жанр: военный, история, приключения

Режиссер: Ким Дружинин

Актеры: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов

Премьера в Душанбе: 26 апреля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол... Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.