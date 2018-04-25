Административный центр Хорезмской области Узбекистана, Хорезм, на несколько дней стал закрытым городом. Такое решение местные власти приняли для обеспечения безопасности приехавших сюда 24 апреля президентов Узбекистана и Туркменистана.

Как сообщает «Азатлык», въезд и выезд из города перекрыт на протяжении двух последних дней.

Жители пригородов и соседних районов, например, студенты, обучающиеся в Ургенче, не успевшие выехать домой, вынуждены искать себе ночлег в закрытом городе. Люди, желающие посетить областной центр, откладывают все дела до тех пор, пока высокие гости не покинут Хорезм.

Первый день государственного визита Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан главы государств практически полностью провели вместе, но в Хорезмскую область они прибыли порознь. Утром 24 апреля Шавкат Мирзиёев встречал самолет коллеги в международном аэропорту «Ургенч».

Если в Ташкенте встречи Мирзиёева и Бердымухамедова носили, в основном, деловой характер, то второй день визита Аркадага по большей части был наполнен культурно-развлекательными мероприятиями. Фольклорные коллективы и артистичные дети сопровождали политиков на всем протяжении поездки. Начиная с аэропорта: президенты послушали в исполнении детей стихи на узбекском и туркменском языках и посмотрели выступления национальных музыкально-песенных и танцевальных ансамблей.

Власти Ургенча серьезно подготовились к встрече дорогих гостей, следуя примеру столичных коллег. Так, они тоже выстроили на пути президентов коридор из тысяч студентов, размахивающих флажками обоих государств. Правда, в Хорезме учащимся местных вузов были даны более жесткие указания. Юношам пришлось надеть одинаковые костюмы, девушкам – бело-голубые жилетки из адраса. Видимо, для того, чтобы президент Туркмении чувствовал себя как дома, где все носят одинаковую одежду.

Представление для президентов в комплексе Ичан-кала. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Украшать собой обочины дороги, приветствуя кортеж, студентам пришлось на протяжении 12 часов – с девяти утра до девяти вечера. Руководство вузов обещало покормить их обедом, но выполнило ли это намерение, не сообщается. Отметим, что студенты репетировали «стояние на обочине» целую неделю, получив освобождение от всех занятий.

Между тем, Мирзиёев и Бердымухамедов прямо из аэропорта отправились в село Гойбу (Гайбул) Ургенчского района, где в большом количестве проживают этнические туркмены. Здесь президенты возложили цветы к памятнику туркменского поэта Махтумкули и приняли участие в открытии Дома узбекско-туркменской дружбы.

Затем они посетили Хиву. Осмотрели местные достопримечательности, в частности, крепость «Ичан-Кала», включенную ЮНЕСКО в список исторических памятников мирового значения. Впечатленный увиденным, Аркадаг загорелся идеей снять совместный фильм с учетом общих страниц в богатой биографии народов. В медресе Ширгази, где учился Махтумкули, президентов развлекли инсценировками из жизни классика туркменской литературы.

Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев на фоне хивинских памятников. Фото пресс-службы президента Узбекистана

Продолжением культурно-развлекательной программы стал осмотр комплекса «Улли-ховли» («Большой двор»). Под традиционные национальные песни Мирзиёев показал Бердымухамедову «плоды реализации туристического потенциала края» - построенные здесь туркменские юрты и современную гостиницу на двадцать мест.

Визит Бердымухамедова в Узбекистан начался 23 апреля. В Ташкенте главы двух государств подписали совместное заявление, а также ряд соглашений о сотрудничестве в сфере торговли, спорта, информационно-коммуникационных технологий и других направлениях. Вечером 24 апреля Бердымухамедов улетит на родину.

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