АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 апреля 2018 ГОДА

- В Театре оперы и балета им. Айни состоится сольный концерт Ирины Лой - Лауреата международных и республиканских конкурсов. Начало в 18:00.

- В городе Ош на стадионе имени Суюнбаева состоится матч между ФК «Алай» - «Истиклол». Начало в 13:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 апреля

Всемирный день породненных городов.

1945 - В районе Торгау на Эльбе встретились войска армий СССР и США.

1956 - В СССР отменен закон, карающий тюрьмой за прогулы.

1992 – В центре Душанбе на площади Озоди и Шахидон возникли стихийные митинги.

1996 – Вышел в свет первый частный еженедельник «Чархи гардун».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 апреля

1900 – Родился государственный деятель Абдурахим Ходжибаев.

1932 – Родился журналист Мусофир Набиев.

1940 – Родился юрист, профессор Саломиддин Шарофов (экс-генеральный прокурор РТ).

1953 – Родился актер театра Шахобиддин Хасанов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный с переходом на западный 7-8, в отдельных районах усиление до 16-20 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 13-14 тепла, днем 24-25 тепла, в предгорьях ночью 8-10тепла, днем 19-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 15-20 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь, временами сильный, гроза, возможен град. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь, временами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-14 тепла, днем 19-20 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно, ветер слабый, южный 3.4 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 25-24 тепла.

По городу Хорог – Облачно, дождь, временами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-5 тепла, днем 15-16 тепла.