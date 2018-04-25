Карен Карапетян также сообщил, что встреча с руководителем оппозиции не состоится, "поскольку Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования о формате и повестке, передает ТАСС.

. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян предложил президенту республики Армену Саркисяну обсудить с политическими силами пути выхода из кризиса, вплоть до роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении, с которым выступил исполняющий обязанности руководителя правительства.

"Обращаюсь к президенту Армении с предложением об организации в предпочтительном для него формате встречи с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских сил для обсуждения обстановки в стране и возможных путей ее развязки, вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов", - заявил Карапетян. Он отметил, что "озабочен сложившейся обстановкой и как руководитель исполнительной власти имеет обязательства по обеспечению нормального ритма жизни" страны.

Исполняющий обязанности главы кабинета министров также напомнил, что в среду должна была состояться его встреча с руководителем оппозиции Николом Пашиняном "для обсуждения создавшейся ситуации и поиска решений". Карапетян, однако, сообщил, что эта встреча не состоится, "поскольку Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности о формате, повестке и освещении встречи".

"Им представлен список участников встречи с нашей стороны (со стороны властей - прим. ТАСС), а также заявлено о том, что он будет вести переговоры исключительно вокруг предложенной им повестки дня, - заявил Карапетян. - Это не переговоры или диалог, а озвучивание исключительно собственной точки зрения, повестки, вплоть до того, что вместо нас решается, кто будет вести переговоры". "Никогда не слышал о подобном формате [переговоров]", - заключил Карапетян.

О реакции президента Армении на обращение и. о. премьера пока ничего неизвестно.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus

