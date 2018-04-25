Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня единогласно ратифицировала подписанный в ходе госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе 9-10 марта Соглашение между правительствами двух государств о деятельности пограничных представителей.

Соглашение предусматривает открытие 18 погранпредставительств на границе Таджикистана и Узбекистана.

Из них 7 представительств создаст Таджикистан, 11 Узбекистан, сообщил депутатам первый заместитель главы Госкомитета национальной безопасности республики Мансурджон Умаров.

Погранпредставительства будут оперативно решать возникающие споры и разногласия непосредственно на местах.

Кроме этого, сегодня народные избранники также ратифицировали подписанный в декабре прошлого года Соглашение между правительствами Таджикистана и Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

Данное Соглашение предусматривает обмен информацией, статистическими данными между таможенными ведомствами двух государств.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus