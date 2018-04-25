В Туркменистане для профилактики разврата среди молодежи ввели негласный запрет на приталенные и облегающие платья, которые подчеркивают фигуру и изгибы тела. Одновременно усилен контроль за сексуальной жизнью неженатых пар. Об этом пишет сайт «Альтернативные новости Туркмении» (АНТ).
Разрешено носить платья только прямого силуэта, полностью скрывающие фигуру, с подолом до пола и с длинными рукавами, закрывающими руки до фаланг пальцев. Это нововведение должно защитить девушек от нескромных взглядов. «Возвращаемся в прошлое, во времена юрт. Мне 20 лет, и, что, я должна ходить в платьях своей прабабушки?! А какой следующий шаг, паранджа?» — возмутилась сообщившая об этом жительница Ашхабада.
Радио «Азатлык» ранее сообщало о практике задержания полицейскими гуляющих после 22 часов пар. В полиции задержанным приходится доказывать, что они имеют право на подобные прогулки, то есть предъявлять свидетельство о браке. Мужчин в таких случаях отправляют домой за документом, пока девушка дожидается в участке.
«Если подтверждения нет, то вас может ожидать унизительная и совершенно противозаконная процедура различных проверок, вплоть до наличия девственности, мазка на венерические заболевания и т.д.», — рассказал источник АНТ в городе Мары. О результатах проверок извещают родителей и кураторов по месту учебы. Источник в Ашхабаде сообщил о двух попытках суицида у студенток вузов после таких извещений.
Новое правило пополнило череду сексистских запретов для туркменских женщин, в частности запрета на окрашивание и наращивание ногтей и осветление волос. Из всех каталогов ашхабадских салонов красоты в апреле исчезли услуги по мелированию и обесцвечиванию волос. Был запрещен ввоз в страну светлых красок.
Как выяснилось, это тоже связано с укреплением нравственных норм. Мастер ашхабадского салона красоты сообщил АНТ, что, по мнению властей, «светловолосые туркменки выглядят вызывающе, доступными для мужчин и этим провоцируют их». По словам сотрудника салона, так ему велели объяснять запрет посетительницам.
В 2013 году работниц госучреждений и студенток местных вузов пытались переодеть в платья национального покроя и накидки на голове из тонкого шелка. В декабре 2016 года студенткам предписали путешествовать только на самолетах и избегать такси и вообще автотранспорта для предотвращения «непристойного поведения». В апреле 2018 года в Туркмению запретили ввозить для продажи женские купальники-бикини и шорты, несмотря на то что летом в республике температура поднимается до 40 градусов.
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ГОСТЬЯ2 часа назад
Почитаешь эту статью и вывод один: маразм крепчает! Назад в средневековье! А вы не забыли уважаемые соседи, что запретный плод сладок! Чем сильнее запрет, тем сильнее его протест! Дискриминация по половому признаку чистой воды, несчастные девушки и женщины Туркменистана! По этим нелепым запретам, думаешь, что у власти там находятся люди дремучие и необразованные. Тупизм так и прёт! Если тамошние мужчины видят женщин, как на предмет секс-игрушки, а не видят их как человека, то не разумнее было бы ввести ответственность, даже уголовную, за такое отношение к женщине. "Светловолосые туркменки провоцируют мужчин"- это вообще какой-то нонсенс! Лучше пусть возьмутся за воспитание своих мужчин с раннего детства, что бы они в будущем смотрели с уважением на женщин и как на ЧЕЛОВЕКА, а не как самцы на самку!
Барзу2 часа назад
Интересно, любой человек принявший неограниченную власть в стране становится маразматиком или это только в Туркмении так?
Atas3 часа назад
Правильно и нашим пора. Одели юбку и обтяжку и стали вмиг городскими. А нет юы языки учить и культуру и историю своей страны. Вот к чему надо стремиться а не к декольте и обтяжкам
Гость4 часа назад
Капец