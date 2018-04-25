В Туркменистане для профилактики разврата среди молодежи ввели негласный запрет на приталенные и облегающие платья, которые подчеркивают фигуру и изгибы тела. Одновременно усилен контроль за сексуальной жизнью неженатых пар. Об этом пишет сайт «Альтернативные новости Туркмении» (АНТ).

Разрешено носить платья только прямого силуэта, полностью скрывающие фигуру, с подолом до пола и с длинными рукавами, закрывающими руки до фаланг пальцев. Это нововведение должно защитить девушек от нескромных взглядов. «Возвращаемся в прошлое, во времена юрт. Мне 20 лет, и, что, я должна ходить в платьях своей прабабушки?! А какой следующий шаг, паранджа?» — возмутилась сообщившая об этом жительница Ашхабада.

Радио «Азатлык» ранее сообщало о практике задержания полицейскими гуляющих после 22 часов пар. В полиции задержанным приходится доказывать, что они имеют право на подобные прогулки, то есть предъявлять свидетельство о браке. Мужчин в таких случаях отправляют домой за документом, пока девушка дожидается в участке.

«Если подтверждения нет, то вас может ожидать унизительная и совершенно противозаконная процедура различных проверок, вплоть до наличия девственности, мазка на венерические заболевания и т.д.», — рассказал источник АНТ в городе Мары. О результатах проверок извещают родителей и кураторов по месту учебы. Источник в Ашхабаде сообщил о двух попытках суицида у студенток вузов после таких извещений.

Новое правило пополнило череду сексистских запретов для туркменских женщин, в частности запрета на окрашивание и наращивание ногтей и осветление волос. Из всех каталогов ашхабадских салонов красоты в апреле исчезли услуги по мелированию и обесцвечиванию волос. Был запрещен ввоз в страну светлых красок.

Как выяснилось, это тоже связано с укреплением нравственных норм. Мастер ашхабадского салона красоты сообщил АНТ, что, по мнению властей, «светловолосые туркменки выглядят вызывающе, доступными для мужчин и этим провоцируют их». По словам сотрудника салона, так ему велели объяснять запрет посетительницам.

В 2013 году работниц госучреждений и студенток местных вузов пытались переодеть в платья национального покроя и накидки на голове из тонкого шелка. В декабре 2016 года студенткам предписали путешествовать только на самолетах и избегать такси и вообще автотранспорта для предотвращения «непристойного поведения». В апреле 2018 года в Туркмению запретили ввозить для продажи женские купальники-бикини и шорты, несмотря на то что летом в республике температура поднимается до 40 градусов.

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