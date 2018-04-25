В экономику Таджикистана в 2007-2017 годы поступили 3 миллиарда 673 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Четверть от общего объема привлеченных прямых инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых.

Размер накопленных иностранных инвестиций за последний год вырос почти на 355 миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованном Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом РТ Анализе притока иностранных инвестиций в экономику РТ за 2017 год.

Отмечается, что приток прямых иностранных инвестиций в прошлом году по сравнению с 2016 годом сократился на 80 миллионов долларов.

Привлеченные в 2017 году прямые инвестиции в основном были направлены на такие секторы, как добыча ископаемых – 176,6 миллионов долларов (49,5%), финансовая деятельность и прочие коммерческие услуги – 30,6 миллионов долларов, транспорт и связь – 64,1 миллионов долларов (18,0%), перерабатывающая промышленность – 37,6 миллионов долларов (10,5%) и прочее.

В Анализе подчеркивается, что в 2007-2017 годы в экономику Таджикистана поступило прямых иностранных инвестиций в объеме 3 миллиарда 668 миллионов долларов, 960 миллионов (26%) из которых были направлены на добычу полезных ископаемых.

В целом, за последние одиннадцать лет, в экономику привлечено свыше 8,6 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Более 26% ($2 млрд. 250 млн.) от общего объема инвестиций приходится на Китай.

Автор инфографики - Госкомитет по инвестициям РТ

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