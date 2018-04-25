Нидерландские компании Gumdrop, Explicit Wear и Iamsterdam выпустили кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки. Жвачку для создания обуви собрали с амстердамских улиц, пишет Медуза.

Синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, поставляется на производство в виде гранул, которые затем переплавляются в подошву. В компании Gumdrop, которая отвечала за переработку жевательной резинки, уверяют, что материал ничем не уступает по прочности обычному каучуку. Верхняя часть кроссовок сделана из кожи.

По словам представителей Gumdrop, ежегодно на улицах Амстердама оказывается почти 1,5 миллиона килограммов жвачки, и городская администрация тратит миллионы долларов, чтобы убрать ее. Как отмечают создатели кроссовок, на производство четырех пар у них ушло около килограмма жевательной резинки.

Первые пары поступят в продажу в июне 2018 года; они будут стоить 190 евро (14 тысяч рублей). Кроссовки будут доступны в двух цветах: розовом и черно-красном.