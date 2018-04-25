Душанбинский «Истиклол» в тяжелой выездной игре добился победы над ошским «Алаем» в рамках группового этапа Кубка АФК-2018 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Чемпион Таджикистана, столичный «Истиклол» сегодня, 25 апреля провел гостевой матч против кыргызской команды «Алай». Встреча, проходившая в рамках четвертого тура группового этапа Кубка Азиатской футбольной конфедерации, в кыргызском Оше завершилась победой таджикских игроков.

Душанбинцы с первых минут игры завладели инициативой и уже на 7-й минуте открыли счет с пенальти после точного удара Фатхулло Фатхуллоева. Незадолго до конца первого тайма футболисты обменялись голами. Сначала равновесие восстановил игрок хозяев Улугбек Рискулов, затем вновь душанбинцев вывел вперед Ромиш Джалилов.

Во втором тайме гости продолжали контролировать ход игры, но все же на 78-й минуте допустили нарушение в зоне своей штрафной. Пенальти без ошибки исполнил Алия Силла.

Победную же точку в матче поставил «палочка-выручалочка» душанбинцев Дилшод Восиев, на последних минутах игры забивший третий гол «Истиклола».

Чемпион Таджикистана продолжает возглавлять группу «D» Кубка АФК-2018 в Центральной зоне, набрав 10 очков.

«Истиклол» выступил в этом матче в следующем составе: Никола Стошич, Артем Барановский, Сиёвуш Асроров, Ахтам Назаров, Ромиш Джалилов (Мухаммаджон Рахимов, 70, Давронджон Эргашев, Амирбек Джурабоев, Фатхулло Фатхуллоев, Эхсони Панчшанбе, Нозим Бободжонов (Комрон Турсунов, 84), Николай Зенько (Дилшод Восиев, 75).

Напомним, 11 апреля «Истиклол» уже встречался с «Алаем» на Центральном стадионе Гиссара и победил со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на 48-й минуте забил капитан «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоев, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

В следующем туре 1 мая «Истиклол» в Ашхабаде сыграет с вице-чемпионом Туркменистана «Ахалом», а в заключительном туре 16 мая примет дома туркменский «Алтын Асыр».

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