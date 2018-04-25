Организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Таджикистан не изменил своей позиции в Press Freedom Index 2018 и занял, как и в минувшем году, 149 место из 180 стран. Ситуацию со свободой слова в стране «Репортеры без границ» считают «сложной».

Таджикистан расположился в рейтинге следом за Россией, которая стоит на 148 месте.

Лучше всего со свободой слова в регионе дела обстоят в соседнем Кыргызстане, который расположился на 98 месте в рейтинге, однако в прошлом году эта страна находилась на 89 месте.

Хуже, чем в Таджикистане и в России, со свободой слова в Узбекистане – 165 место, Казахстане - 158 место, Туркменистане - 178 место.

Как и традиционно, в ТОП-3 включены страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Голландия.

Германия заняла 15-ю строчку, Канада – 18-ю, Франция – 33-ю, Великобритания – 40-ю, США – 45-ю.

Китай на 176 месте рейтинга, последнее, 180 место, в котором занимает КНДР.

Рейтинг свободы прессы представляет собой список из 180 стран, ранжированных согласно «уровню свободы местных журналистов».

Он составляется на основе анализа ответов журналистов, юристов и социологов из разных стран на вопросы специальной анкеты, разработанной организацией. Вопросы анкеты затрагивают широкий круг тем, связанных с работой журналистов — законодательство, самоцензура, независимость медиа, плюрализм мнений, готовность различных институтов и ведомств работать с журналистами и так далее.

Кроме того, при оценке учитывается ряд дополнительных критериев, таких как число убийств журналистов, число журналистов, заключенных под стражу, а также число подвергшихся уголовному преследованию блогеров и ассистентов журналистов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus