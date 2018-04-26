Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан заявил, что американским властям известно о планах весеннего наступления радикального исламского движения “Талибан” и они призывают талибов начать сотрудничество с властями Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, пишет Газета.ру.

«Соединенные Штаты стоят на стороне народа Афганистана после заявления «Талибана». Мы поддерживаем смелость вооруженных сил Афганистана, которые выступают против «Талибана» и террористических группировок, которые пытаются разрушить афганское общество. Мы поддерживаем граждан Афганистана, которые живут мирной жизнью, воспитывают свои семьи, посещают университеты, создают предприятия, готовятся к выборам», — говорится в заявлении Госдепа.

Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Кабул в деле принятия "ответных мер на заявление талибов". "Мы призываем лидеров движения "Талибан" вернуться в Афганистан из своих расположенных за рубежом убежищ и конструктивно работать ради будущего Афганистана", - заключил и. о. госсекретаря.

Радикальное движение в среду объявило о начале "ежегодного весеннего наступления в Афганистане". "Главной мишенью" наступления экстремисты объявили "американских захватчиков и их шпионов". Сторонников американцев - афганское правительство и войска - талибы считают второстепенными целями.

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