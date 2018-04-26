В Ташкенте 26 апреля 1966 года в 05:23 утра, когда люди еще спали в своих домах, произошло одно из самых разрушительных землетрясений прошлого века.

Землетрясение в Ташкенте началось с подземного гула; многие заметили яркие световые вспышки, которые сопровождали первый толчок. На глубине от 2 до 9 километров произошел разрыв пород.

Очаг находился под самым центром города, куда и пришлась вся разрушительная сила этого природного явления. На окраинах Ташкента сила сейсмического эффекта достигала 6 баллов, колебания продолжались 10-12 секунд при частоте от 2 до 3 Гц.

с сайта ca-news.org 1 /15

Жертвы

Сила землетрясения была ужасающей, но эпицентр стихии находился на небольшой глубине. Из-за этого вертикальные волны быстро затухали и не расходились далеко, только это спасло город от уничтожения. Но зато сильно пострадали центральные районы столицы: зона разрушения достигла 10 километров.

Благодаря преимущественно вертикальным колебаниям не полностью обрушились даже глинобитные дома. Многие здания сильно перекосились и покрылись трещинами, но выстояли. Именно это спасло людей от смерти: когда произошло землетрясение в Ташкенте (1966), число погибших составило 8 человек. Более двухсот людей были ранены, позднее от пережитого потрясения скончалось много пожилых людей.

Подверглись разрушению более 2 миллионов квадратных метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий.

Разрушения

Землетрясение в Ташкенте лишило крыши над головой половину жителей города. За считанные минуты в негодность пришло около двух миллионов квадратов жилой площади. Остались без крова 78 тысяч семей, землетрясением были разрушены административные здания, объекты торговли, коммунальные службы, учебные заведения, медицинские и промышленные здания. Подземные толчки продолжались еще несколько лет, а к 1969 году сейсмологи насчитали более 1100 повторных толчков. Наиболее сильные были зарегистрированы в мае и июне 1966 года, а также в марте 1967 года. Толчки достигали 7 баллов по шкале Рихтера.

При относительно небольшой магнитуде, но из-за небольшой глубины (от 8 до 3 км) залегания очага, оно вызвало 8-9-балльные (по 12-балльной шкале MSK-64) сотрясения земной поверхности и существенные повреждения строительных объектов в центре города.

Восстановление всей страной

Землетрясение в Ташкенте в 1966 году сплотило людей. Город восстанавливался ускоренными темпами, и уже к началу зимы более 300 тысяч жителей заселились в новые дома. Менее чем за три года устранили все последствия землетрясения. На окраинах отстроили новые жилые кварталы, восстановили центр города, школы и административные здания, культурно-досуговые заведения.

При помощи республик Советского Союза город не только пережил ужасную катастрофу, но и отстроился заново. Землетрясение в Ташкенте способствовало развитию города, площадь которого после восстановления увеличилась в полтора раза. Также выросло и количество жителей: в городе проживает более ста различных национальностей.

Без крыши над головой остались 78 тысяч семей или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.

Памятники

В центре города, на улице Сайилгох, которая ранее называлась именем Карла Маркса, был разрушен крупный универмаг. На его стене находились большие часы, которые остановились, когда началось землетрясение. Вероятно, именно эти часы и подали идею мемориала. В честь десятилетия со дня трагедии в Ташкенте построили архитектурный комплекс «Мужество», который посвятили ликвидации последствий землетрясения. Монумент расположили на краю нового жилого квартала, построенного после землетрясения. Композиция состоит из куба и барельефа на заднем плане. Каменный куб из лабрадора черного цвета расколот на две части. На одной изображен циферблат часов – стрелки показывают время, когда началось землетрясение в Ташкенте. На другой половине – дата трагедии. Разлом тянется до подножия скульптуры, на которой изображен мужчина, закрывающий грудью женщину и ребенка.

Город был полностью восстановлен за 3,5 года. Такая масштабная реконструкция центра крупного города стала возможна в результате помощи всей страны Советов.

Цоколь сделан из бронзы, ломаная форма символизирует разрушение, которое причинило землетрясение в Ташкенте 1966 года. В стороны расходятся семь лучей, которые ведут к 14 стелам. На стелах установлены сквозные барельефы из бронзы, которые изображают людей, восстанавливающих город. До 1992 года в Ташкенте, в квартале Чиланзара, был еще один памятник строителям города. Мемориал представлял собой прямоугольный бассейн из мрамора, а над ним находилась гранитная стела, на которой изображались гербы республик Советского Союза, помогавших в восстановлении города после землетрясения.

В 1992 году памятник был разрушен, воду из бассейна спустили, гербы сняли. После землетрясения в Ташкенте создали организацию, которая занимается исследованием сейсмологической активности. В их деятельность также входит изучение опасных районов, причин землетрясений, а по возможности и предсказание новых толчков. На базе Центральной станции сейсмологии «Ташкент» создали институт сейсмологии УзССР, ныне Республики Узбекистан.