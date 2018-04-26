Российские компании, пострадавшие от массовых блокировок Роскомнадзора из-за ограничения доступа к Telegram, могут в течение нескольких месяцев потерять миллиард долларов. Такую оценку привела компания-разработчик программного обеспечения Flexbby, пишет Медуза.

По оценке фирмы, всего от действий Роскомнадзора пострадали около 400 российских компаний, которые пользуются услугами облачных сервисов Google и Amazon. В результате у этих компаний начались сбои в работе хранилищ, приложений, систем искусственного интеллекта, геолокации, платежей, работы с банками, обслуживания клиентов и других.

Потери самих Google и Amazon оценили в 940 миллионов долларов по итогам года. «Это самый пессимистичный сценарий», — заметил глава Flexbby Андрей Прокофьев.

В самом Роскомнадзоре заявили, что оценка ущерба от блокировок не входит в их компетенцию, но поприветствовали предложение создать оперативный штаб по этой проблеме.

С 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России. Для этого он потребовал заблокировать доступ к почти 18 миллионам адресов, относящихся к другим облачным сервисам, которые может использовать мессенджер.

Из-за блокировок у части россиян оказались недоступны многие сервисы Google. В частности, на сбои в работе проверки «Я не робот» (reCAPTCHA) жаловались представители Российского союза автостраховщиков и Почты России.

При этом посещаемость самого Telegram, по данным сервиса TGStat, с момента начала блокировки не упала. 25 апреля компания «Медиалогия» выпустила свое исследование, где утверждает, что просмотры в мессенджере сократились на 76%. Это утверждение раскритиковали крупнейшие телеграм-каналы.