По инициативе Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистана открылся новый лечебно-оздоровительный туристический маршрут по Айнинскому району.

«Помимо исторических и культурных достопримечательностей района в него включили лечебные и оздоровительные места данного района», - сообщили в Комитете.

В частности, в маршрут включен лечебно-оздоровительный центр в участке Путхин района, который открыл народный целитель Муллозухур Тохири. Новый маршрут был представлен представителям туристических котмпаний.

«Теперь туристические компании страны могут предлагать данный маршрут иностранным туристам, как возможность не только познакомиться с красотами Айни, но узнать о лечебных растениях, их использовании, а также попробовать процедуры», - отметили в комитете.

По данным комитета, чистая и неповторимая природа Айнинского района подходить для развития горного, спортивного и экологического туризма.

«В Айнинском районе очень много исторических и культурных мест, самые известные из которых башня “Варзи Манор” и озеро “Искандаркул”, уже достаточно популярные среди иностранных туристов. Кроме это здесь есть мавзолей и дом-музей поэта Накибхона Туграла Ахрори», - отметил источник.

Данная инициатива предпринята в рамках “Года развития туризма и народных ремесел”.

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