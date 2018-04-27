Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ввел на территории республики собственные «ответные санкции» против президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель и других западных политиков. Об этом он рассказал в эфире «России 24», передает РБК.

«Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем», — заявил Кадыров. Глава Чечни попал под санкции США в декабре 2017 года.

Накануне страны G7 выпустили совместное заявление, в котором заявили о готовности ужесточить антироссийские санкции, если действия Москвы «этого потребуют». Ограничения, как говорится в документе, напрямую связаны с выполнением минских соглашений.

«Санкции могут быть сняты, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры, если того потребуют действия России», — подчеркивается в заявлении.

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