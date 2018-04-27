АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 апреля 2018 ГОДА

- На территории комплекса "Наврузгох" состоится "Открытие Мотосезона-2018". Оно начнется в 10:00.

- Юношеские сборные Таджикистана и Омана проведут товарищеский матч. Игра состоится на Центральном стадионе Гиссара и начнётся в 18:00 часов. Вход на стадион для болельщиков является свободным.

- В Алматы состоится заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ. Будут обсуждены вопросы лицензирования деятельности агентств по трудоустройству граждан за рубежом.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 апреля

1930 – В Душанбе создана первая музыкальная театр-студия.

1933 - Открытие центральной научной библиотеки Таджикской базы АН СССР - ныне Центральная научная библиотека АН Таджикистана им. И.Ганди.

1992 – Установление дипломатических отношений между Республикой Корея и Республикой Таджикистан.

1998 - В результате продолжительных ливневых дождей республике нанесен огромный ущерб, погибло более 50 человек, и разрушено более 1000 домов.

2012 - Радиостанция «Азия-Плюс» начала вещание в административном центре Хатлонской области – городе Курган-тюбе.

2017 - Шведская компания Telia продала Фонду Ага Хана по экономическому развитию свой пакет акций Tcell. Компания продала Фонду 60% акций оператора за 27,7 миллионов долларов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 апреля

1902 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Файзулло Исматов.

1950 – Родился музыкант Шермухаммад Хабибов.

1964 – Родилась композитор Джамила Рустамова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 апреля 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 0-5 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 18-20 тепла.