Известная таджикская эстрадная певица Шабнами Сурайё выступит на традиционном международном открытом фольклорном фестивале «Бойсун бахори» ("Байсунская весна"), который состоится 28-29 апреля в Байсунском районе Узбекистана. Об этом «АП» сообщил источник в Минкультуры Таджикистана.

В фестивале также примет участие таджикский театр-студия «Падида» под руководством заслуженной артистки республики Шарофат Рашидовой, а также таджикский танцевальный ансамбль «Лола».

Руководство Сурхандарьинской области Узбекистана пригласило на вышеназванный фестиваль также глав Хатлонской области, районов Шахритус, Шахринав, городов Гиссар и Турсунзаде.

В фестивале «Бойсун бахори» с узбекской стороны примут фольклорные группы, хафизы, бахши-акыны, ученые-фольклористы из Ташкента, Республики Каракалпакстан и всех областей Узбекистана.

В 2001 году Культурное пространство Байсунского района вместе с 19 других регионов мира было внесено ЮНЕСКО в список «Шедевров устного и нематериального наследия человечества».

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