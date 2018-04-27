Корпорация Google впервые с 2011 года серьезно обновила Gmail — самый популярный почтовый сервис в мире, которым пользуются больше миллиарда человек. Изменения не только косметические: работать с письмами должно стать проще, хотя некоторые функции пока либо недоступны, либо имеют смысл только для англоязычных пользователей. Вы тоже можете попробовать новый Gmail, пишет Медуза.

Как включить новый Gmail?

В веб-версии Gmail нажмите на иконку шестеренки в верхнем правом углу страницы, а в выпадающем меню выберите «Попробовать новую версию Gmail» . После этого страница перезагрузится с новым интерфейсом. Если вам что-то не понравится, в том же выпадающем меню можно будет нажать «Перейти к классической версии Gmail».

Режим конфиденциальности

Пожалуй, самое необычное нововведение Gmail. Теперь пользователь во время написания письма может включить режим конфиденциальности: в таком случае получатель не сможет пересылать , распечатывать или скачивать письма (но сможет сделать скриншот или сфотографировать экран компьютера).

Кроме того, отправитель может указать «срок действия» письма , после которого получатель уже ничего не увидит, а также затребовать верификацию личности: чтобы прочитать такое письмо, придется ввести код из СМС . Gmail пока не включил конфиденциальный режим на всех аккаунтах, поэтому проверить, как работают описанные выше функции «Медуза» не смогла.

Быстрые ответы

Ряд функций в новый Gmail перекочевала из экспериментального почтового сервиса Inbox, также принадлежащего Google. Одна из них — быстрые ответы. Под некоторыми входящими письмами Gmail отображает кнопки с возможными вариантами ответов . Например, если вас куда-то позвали, сервис предложит уточнить время, согласиться или отказаться.

Судя по всему, быстрые ответы пока работают с небольшим количеством фраз на английском языке.

​​​​​​​Письма можно откладывать

В новом интерфейсе Gmail в списке со всеми письмами появились кнопки быстрых действий . С их помощью можно сразу удалить, архивировать или пометить непрочитанным письмо, не заходя внутрь. А еще одна кнопка называется «Отложить»: пользователь может скрыть письмо на какое-то время — до утра, до следующей недели или до определенной даты — а затем получить напоминание.

О некоторых письмах Gmail напомнит сам : функция «nudge» («докучать») вытаскивает наверх старые сообщения, на которые, по мнению сервиса, вы забыли ответить.

Фотографии и документы доступны сразу

Раньше Gmail в списке полученных писем помечал сообщения, к которым приложены документы или картинки. Теперь эти файлы можно просматривать , не заходя внутрь — достаточно кликнуть на название документа под заголовком письма.

Боковые меню — с календарем и задачами

Кажется, мало кто этим пользовался, но в старом интерфейсе можно было нажать на слово Gmail в левом верхнем углу страницы и через выпадающее меню открыть список контактов или «задач» (в последнем случае отображался простейший менеджер списков с отметками о выполнении).

С обновлением Gmail компания выпустила отдельное мобильное приложение «Задачи» (iOS, Android). В веб-версии почтового сервиса появилось боковое меню — у правого края расположены иконки календаря, блокнота (в его роли Google Keep) и задач. Если кликнуть на иконку, справа появится соответствующий сервис.

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