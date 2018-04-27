Корпорация Google впервые с 2011 года серьезно обновила Gmail — самый популярный почтовый сервис в мире, которым пользуются больше миллиарда человек. Изменения не только косметические: работать с письмами должно стать проще, хотя некоторые функции пока либо недоступны, либо имеют смысл только для англоязычных пользователей. Вы тоже можете попробовать новый Gmail, пишет Медуза.
Как включить новый Gmail?
В веб-версии Gmail нажмите на иконку шестеренки в верхнем правом углу страницы, а в выпадающем меню выберите «Попробовать новую версию Gmail». После этого страница перезагрузится с новым интерфейсом. Если вам что-то не понравится, в том же выпадающем меню можно будет нажать «Перейти к классической версии Gmail».
Режим конфиденциальности
Пожалуй, самое необычное нововведение Gmail. Теперь пользователь во время написания письма может включить режим конфиденциальности: в таком случае получатель не сможет пересылать, распечатывать или скачивать письма (но сможет сделать скриншот или сфотографировать экран компьютера).
Кроме того, отправитель может указать «срок действия» письма, после которого получатель уже ничего не увидит, а также затребовать верификацию личности: чтобы прочитать такое письмо, придется ввести код из СМС. Gmail пока не включил конфиденциальный режим на всех аккаунтах, поэтому проверить, как работают описанные выше функции «Медуза» не смогла.
Быстрые ответы
Ряд функций в новый Gmail перекочевала из экспериментального почтового сервиса Inbox, также принадлежащего Google. Одна из них — быстрые ответы. Под некоторыми входящими письмами Gmail отображает кнопки с возможными вариантами ответов. Например, если вас куда-то позвали, сервис предложит уточнить время, согласиться или отказаться.
Судя по всему, быстрые ответы пока работают с небольшим количеством фраз на английском языке.
Письма можно откладывать
В новом интерфейсе Gmail в списке со всеми письмами появились кнопки быстрых действий. С их помощью можно сразу удалить, архивировать или пометить непрочитанным письмо, не заходя внутрь. А еще одна кнопка называется «Отложить»: пользователь может скрыть письмо на какое-то время — до утра, до следующей недели или до определенной даты — а затем получить напоминание.
О некоторых письмах Gmail напомнит сам: функция «nudge» («докучать») вытаскивает наверх старые сообщения, на которые, по мнению сервиса, вы забыли ответить.
Фотографии и документы доступны сразу
Раньше Gmail в списке полученных писем помечал сообщения, к которым приложены документы или картинки. Теперь эти файлы можно просматривать, не заходя внутрь — достаточно кликнуть на название документа под заголовком письма.
Боковые меню — с календарем и задачами
Кажется, мало кто этим пользовался, но в старом интерфейсе можно было нажать на слово Gmail в левом верхнем углу страницы и через выпадающее меню открыть список контактов или «задач» (в последнем случае отображался простейший менеджер списков с отметками о выполнении).
С обновлением Gmail компания выпустила отдельное мобильное приложение «Задачи» (iOS, Android). В веб-версии почтового сервиса появилось боковое меню — у правого края расположены иконки календаря, блокнота (в его роли Google Keep) и задач. Если кликнуть на иконку, справа появится соответствующий сервис.
Важные уведомления в телефонах
В мобильной версии Gmail появилась возможность включить уведомления только о важных письмах (степень важности сервис определяет сам). Приложение также будет предлагать пользователям быстро отписаться от рассылок, которые, возможно, им больше не интересны.
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